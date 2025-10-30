„Chelsea“ strategas sukritikavo savo auklėtinį: „Tai yra gėdinga“

Tai nutiko įtemptose „Carabao“ taurės rungtynėse su Vulverhamptono „Wanderers“, kurias „Chelsea“ išvykoje laimėjo 4:3.
Nuo rugpjūčio mėnesio dėl traumos nežaidęs L. Delapas turėjo nemalonų sugrįžimą – 86-ąją minutę jis pastūmė Yersoną Mosquerą, o vėliau grubiai susidūrė su Emmanueliu Agbadou, taip užsidirbdamas raudoną kortelę.
Raudonos kortelės šį sezoną tapo viena iš „Chelsea“ komandą lydinčių istorijų – per pastarąsias devynerias rungtynes „mėlynieji“ jau šešis kartus liko mažumoje.
Šįkart E. Maresca neatleido savo žaidėjui. Italų strategas priekaištavo 22-ejų puolėjui, kuris aikštėje pasirodė 61-ąją minutę ir per trumpą laiką leido emocijoms jį užvaldyti.
Strategas apkaltino L. Delapą tuo, kad šis „žaidė dėl savęs“, o jo nepaklusnumas raginimams nusiraminti sulaukė aštrios reakcijos iš sirgalių, kurie puolė jį vadinti „chuliganu“.
„Chelsea“ po pirmojo kėlinio pirmavo 3:0 prieš paskutinę „Premier“ lygos komandą, tačiau „Wolves“ po pertraukos surengė sugrįžimą ir privertė svečius iš Londono gerokai paprakaituoti. Jaunieji „Chelsea“ talentai vėl buvo tarp įvarčių autorių – Andrey Santosas, Tyrique’as George’as, Estevao ir Jamie’s Gittensas pasižymėjo visi būdami 21-erių ar jaunesni. Tuo tarpu L. Delapas, vos metais vyresnis už A. Santosą ir J. Gittensą, šį vakarą išsiskyrė ne dėl teigiamų priežasčių – jis užsidirbo pirmąją raudoną kortelę savo profesionalo karjeroje.
Po rungtynių „The Athletic“ paklaustas, ar „Chelsea“ raudonų kortelių gausa jau tampa gėdinga, E. Maresca neslėpė: „Taip, tai gėdinga, kai raudona kortelė tokia kaip šiandien. Dvi geltonos per penkias, dešimt ar, nežinau, septynias minutes – abiejų galima buvo išvengti. Tai nėra gerai.
Po pirmos geltonos kortelės jam keturis ar penkis kartus sakiau nusiraminti. Bet Liamą pažįstu – kai jis aikštėje, jis žaidžia tarsi tik sau ir jam sunku suvokti ar klausytis, kas vyksta aplink. Tai buvo labai kvaila raudona kortelė, visiškai nereikalinga. Absoliučiai pelnyta. Tai buvo kvaila pražanga. To galima išvengti. Aš visiškai palaikau sprendimą parodyti raudoną kortelę, – sakė E. Maresca. – Visiškai suprantu, kai raudonos kortelės ištraukiamos tokiose rungtynėse kaip su „Brighton“ ar „Manchester United“, nes tokiose situacijose būna sunku. Bet raudona prieš „Nottingham Forest“ ir ši – jų tikrai galima išvengti. Turime tai daryti.
Pirmuoju kėliniu buvau labai patenkintas, antruoju – labai nusivylęs. Išvykoje įmušti tris įvarčius visada sudėtinga. Žaidėme gražiai, kūrėme progas. Antrame kėlinyje nebedarėme tinkamų dalykų. Pirmas praleistas įvartis suteikė varžovams pasitikėjimo ir energijos sugrįžti į rungtynes. Ir visų trijų praleistų įvarčių galėjome išvengti.“
E. Marescos žodžiai tiksliai apibūdina rungtynes, kuriose „Chelsea“ teko išgyventi dvi visiškai skirtingas puses – nuo užtikrintos kontrolės iki chaotiškos pabaigos, kurią užtemdė L. Delapo pašalinimas.
Ketvirtfinalyje „Chelsea“ išvykoje susitiks su „League One“ klubu Kardifo „City“, kuris antradienį 2:1 įveikė kaimynus iš Velso – „Wrexham“ – ir pateko į turnyro aštuntuką, išmesdamas turtingus „Championship“ varžovus.
„Chelsea“ šio trofėjaus nėra laimėjusi nuo 2015 metų, o per pastarąjį dešimtmetį nė viena Londono komanda „Carabao“ taurės taip ir neiškovojo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!