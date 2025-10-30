Paskutinis ASVEL apsilankymas Kaune? Parkerio projektas ieško būdų išgyventi

Bendras abiejų klubų susitikimų santykis yra 8:8, bet pastaruosius keturis mačus laimėjo būtent ASVEL ekipa, kuri po šio sezono gali apskritai palikti pajėgiausią Senojo žemyno klubinį turnyrą.
2019 metais į Eurolygą grįžusi ASVEL iš pradžių gavo dvejų metų vardinį kvietimą, vėliau jis buvo pakeistas į A licenciją. Tuomet klubo prezidentas Tony Parkeris kalbėjo, kad Prancūzijos rinka yra palanki skleistis naujai jėgai krepšinyje ir kalbėjo apie tikslus – patekti į atkrintamąsias. To kol kas ASVEL padaryti taip ir nepavyko.
Prancūzijai reikėjo klubo Eurolygoje, kuris galėtų būti konkurencingas, o ne tik dalyvautų ir baigtų pasirodymą po pirmojo etapo, kas buvo visiška klasika, kai turnyras vykdavo dar senuoju formatu. ASVEL sugrįžimas po 10 metų buvo Eurolygos augimo simbolis ir noras atrakinti prancūzų rinką, bet norai ir realybė – gerokai prasilenkė.
T.Parkeriui reikėjo aršiai kovoti dėl to, kad Prancūzijoje Eurolyga būtų rodoma per televiziją, nes to nebuvo. „RMC Sport“ įsigijo teises, bet transliavo tik ASVEL mačus, o nuo 2022 m. atsirado „Skweek“ platforma, kuri priklauso Monako „AS Monaco“ klubo prezidento Aleksejaus Fedoryčevo valdomai „Fedcom Group“. Didieji prancūzų televizijos kanalai nesutiko mokėti už transliacijų teises ir tik „AS Monaco“ atėjimas į Eurolygą 2021 m. padėjo su transliacijomis. „Skweek“ lieka internetine platforma, kurios mėnesinė kaina yra 7–10 eurų. Kartais atskiros „AS Monaco“ rungtynės rodomos nemokamai, siekiant pritraukti galimus prenumeratos pirkėjus. Prancūzijoje iki šiol nėra nė vieno kanalo, kuris transliuotų nuolat Eurolygą nemokamai – pasitaiko tik pavieniai susitikimai.
NIcolas Batumas prisijungė prie ASVEL 2017 m. kaip vienas iš akcininkų bei tapo krepšinio operacijų direktoriumi. Karjerą tęsdamas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) puolėjas negalėjo visiškai rūpintis ASVEL reikalais ir daugiau buvo kaip dar vienas žinomas veidas klube nei atliko realius darbus. Pernai jo ASVEL neliko, kadangi susipyko su T.Parkeriu. Šis nutarė bendradarbiauti su „Smart Good Things“ ir „Fedcom“ įmonėmis, o mažieji akcininkai, tarp kurių buvo ir N.Batumas, pasipriešino tam. Po šio interesų susikirtimo N.Batumas nutarė palikti postą.
T.Parkerio bičiuliai valdo „Smart Good Things“, kur pats buvęs krepšininkas tapo reklamos veidu. Nepaisant to, įmonė neįgyvendino savo pažadų ir nesumokėjo visų žadėtų pinigų ASVEL klubui, taip pradėdama skolų virtinę, kurią vėliau pratęsė „Skweek“. N.Batumas ėmė kritikuoti pagrindinius ASVEL akcininkus dėl atliekamų veiksmų nepasitarus su kitais. Buvo kalbama, kad T.Parkeris pats solidžiai uždirbo už tai, kad reklamavo „Smart Good Things“ veiklą.
Kalbant skaičiais, „Smart Good Things“ neįvykdė rėmimo sutarties už 500 tūkst. eurų, o „Skweek“ sutartis apskritai buvo trejų metų ir per sezoną žadėjo skirti 7 mln. eurų, bet parėmė vos 2 mln., tad iškart ASVEL biudžete atsivėrė 5 mln. eurų skylė. Buvo tikimasi, kad prancūzai gausiai pirks transliacijas ir užsidirbs tiek klubas, tiek platforma, tačiau taip nenutiko.
ASVEL postūmiu į priekį turėjo būti LDLC arena, kuri duris atvėrė 2023 m. lapkritį ir talpina 12 tūkst. žiūrovų. Taip klubas persikraustė iš 5,5 tūkst. vietų turinčios „L‘Astroballe“ arenos, bet neturėjo pakankamai išteklių ten žaisti visus mačus. ASVEL atvirai deklaravo, kad LDLC arenoje rungtyniaus tose rungtynėse, kurios sutraukia daugiau sirgalių, o kitus oponentus priims senoje arenoje. Šiame sezone ASVEL iš keturių namų mačų po du žaidė abejose arenose. Sausio 20 d. namie „Žalgirį“ priims „L‘Astroballe.
Dar viena ASVEL problema buvo su žaidėjų atranka, ypatingai kalbant apie legionierius. Eurolygoje ekipa konkurencinga būdavo tuomet, kai sugebėdavo prisivilioti vietinius žaidėjus, grįžusius iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA). Guerschonas Yabusele iš čia atsispyrė į Madrido „Real“ ekipą, sezonu vėliau tą patį padarė Elie Okobo, kuris gina Monako „AS Monaco“ garbę. Nors Moustapha Fallas ir ne iš NBA atvyko į ASVEL, bet būtent po gero pasirodymo čia tapo Pirėjo „Olympiacos“ nariu, kuriuos yra penktą sezoną. Nors sezonas nebuvo geras, bet Timothe Luwawu-Cabarrot sėkmingai reabilitavosi po prasto pasirodymo Milane ir nusikalė solidesnį kontraktą Vitorijos „Baskonia“ klube, o Youssoupha Fallas sulaukė kvietimo iš Barselonos „Barcelona“ komandos. Praėjusiame sezone Theo Maledonas spindėjo Vilerbane ir dabar žaidžia „Real“ klube, tas pats Nealas Sako gavo puikų pasiūlymą Valensijos komandoje.
Sunku pasakyti, kas priima sprendimus dėl ASVEL užsieniečių pasirinkimų, bet jis atrodo prasčiausias Eurolygoje. Žvelgiant nuo klubo sugrįžimo iki dabar, vienetai žaidėjų sugebėjo išlikti Eurolygoje – vienintelis Chrisas Jonesas padarė šuolį. Tuo tarpu visi kiti žaidėjai buvo arba jau nurašyti veteranai, arba daugiau Eurolygoje jų nebepamatėme.
Dar vienas akmuo į ASVEL daržą – pernelyg dosnūs kontraktai vietiniams žaidėjams. Joffrey Lauvergne‘as pats buvo nustebęs, kai pasirašė trejų metų 3 mln. eurų vertės kontraktą. Tas pats Nando De Colo per 4 metus susižers 6 mln. eurų. Kiek anksčiau stebino Y.Fallo 800–900 tūkst. eurų metinis atlyginimas. Turint tokius išteklius, skirti praktiškai pusę biudžeto dviems veteranams, labai rizikingas ėjimas ir aiškiai parodantis, kad tai nebuvo pergalingas receptas, nes ASVEL sėkminga formulė buvo būtent atrasti pigesni vietiniai žaidėjai.
Nepavyko užsidirbti ir iš talentų, nors ASVEL turėjo savo gretose tiek Victorą Wembanyamą, tiek Zaccharie Risacherą. Abu pirmieji Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) šaukimai į stipriausią pasaulio lygą pasuko ne iš ASVEL, o iš kitų Prancūzijos ekipų, kadangi nesulaukė pakankamai minučių ASVEL gretose. Panašiai buvo ir su Th.Maledonu, kuris negavo pakankamai žaidimo laiko ir todėl T.Parkeris niršo ant Zvezdano Mitrovičiaus. Prancūzas 2020 m. naujokų biržoje buvo pakviestas 34-tas, nors buvo prognozuojama pozicija pirmajame 20-uke, kas lemtų daug didesnę išpirkos kainą.
Viskas taip susiklostė, kad dabar ASVEL neatitinka A licencijos savininkams keliamų reikalavimų: pristatė biudžetą, kuris siekia 18 mln. eurų, bet žaidėjams atitenka vos 4,55 mln. Pagal taisykles, A licencijų turėtojai turi skirti daugiau pinigų algų krepšeliui ir ASVEL turėjo turėti 5,85 mln. eurų.
Pašalinimas iš Eurolygos ASVEL visiškai nejaudina – klubas ketina vasarą pats pasitraukti ir pasekti Berlyno ALBA pėdomis – prisijungti prie FIBA Čempionų lygos, o dar po metų – „NBA Europe“ projekto. Akivaizdu, kad šioje Eurolygoje ASVEL neturi išteklių nei būti konkurencinga komanda, nei bandyti lenktyniauti su kitais lygos ristūnais. FIBA turnyre ir išlaidos būtų mažesnės, ir galimybė kažką pasiekti didesnė.
Į „NBA Europe“ projektą apskritai žvelgiama kaip į galimybę išgyventi, kadangi prancūzų rinka NBA klerkams yra įdomi ir ASVEL bandys naudotis galimybe. Tik kol kas „NBA Europe“ lyga, jos dalyviai ir finansinis tvarumas apskritai kelia daugybę klausimų ir viskas labiau panašu į didelius norus ir svajones nei realias galimybes. Kaip bebūtų, ASVEL Eurolygoje kitame sezone neturėtų likti ir spalio 30 dienos mačas Kaune gali būti paskutinis komandos apsilankymas.
Rungtynes Nemuno saloje nuo 20.00 val. stebėkite per TV3 ir portale Krepsinis.net.
