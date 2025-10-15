Po prokuratūros verdikto liberalai ragina Popovienę prisiimti atsakomybę

„Savo sprendimu ministrė ne tik nuskriaudė pažangiausius mokinius, bet ir sudarė grandininę įstatymų pažeidimų reakciją. Manome, kad tokiu atveju politikas privalo rimtai įvertinti savo atsakomybę“, – pranešime sakė Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Jai antrino ir bendrapartietis Simonas Kairys, teigdamas, kad ministrė sprendimas pridėti papildomus 10 taškų pakenkė abiturientams.
„Vairuotojas, pravažiavęs pro raudoną šviesą, kirtęs dvigubą ištisinę juostą ir stipriai viršijęs greitį, tačiau nieko nesužalojęs, irgi formaliai niekam nepakenkia. Vis dėlto tokie veiksmai užtraukia dideles pasekmes. Lygiai taip pat už savo veiksmų pasekmes privalo atsakyti švietimo, mokslo ir sporto ministrė“, – teigė S. Kairys.
Generalinė prokuratūra trečiadienį konstatavo, kad Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetų sprendimas prie abiturientų egzaminų rezultatų pridėti 10 taškų yra neteisėtas.
Vis dėlto, prokuratūra priėmė sprendimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl tokio Komitetų sprendimo.
Anot jos, priimant tokį sprendimą įvertinta ir tai, jog šių metų egzaminų sesija yra pasibaigusi – darbai įvertinti, rezultatai patvirtinti ir paskelbti. Be to, priduria prokuratūra, priėmimas į aukštąsias ir kitas mokyklas jau įvyko – VBE laikę asmenys su šiomis įstaigomis jau yra sudarę sutartis.
Prokuratūra taip pat teigė, kad atliekant tyrimą buvo nustatyta, jog Komitetų darbo reglamento nuostata, pagal kurią priimami sprendimai dėl egzaminų išlaikymo ribos, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – Švietimo įstatymo ir bendriesiems viešojo administravimo ir teisėkūros principams.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų VBE rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
