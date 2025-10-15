Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Popovienė neatmeta galimybės susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene: esu atvira diskusijoms

2025-10-15 09:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 09:04

Laikinai Kultūros ministerijai vadovaujanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė neatmeta galimybės susitikti su protestuojančia menininkų bendruomene. Visgi, pasak jos, ar šį susitikimą inicijuos ji pati, priklausys nuo to, kada socialdemokratai ras naująjį ministerijos vadovą. 

Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila

Laikinai Kultūros ministerijai vadovaujanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė neatmeta galimybės susitikti su protestuojančia menininkų bendruomene. Visgi, pasak jos, ar šį susitikimą inicijuos ji pati, priklausys nuo to, kada socialdemokratai ras naująjį ministerijos vadovą. 

REKLAMA
3

„Neatmetu tokios galimybės, žiūrėsiu, kiek tie sprendimai užtruks laike. Savaitgalį buvo tam tikri sprendimai, galvojau, kad greičiau išsispręs“, – trečiadienį LRT radijui teigė R. Popovienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žiūrėsiu pagal esamą situaciją ir tikrai neatmetu, kad galėsime susitikti, aptarti ir pasikalbėti. Visada esu atvira diskusijoms“, – akcentavo ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę „Žinių radijui“ politikė teigė, kad „sunku pasakyti, kodėl kultūrininkai protestuoja būtent prieš „Nemuno aušrą“. Visgi, dabar R. Popovienė sako suprantanti jų nerimą. 

REKLAMA

„Puikiai suprantu, kodėl protestuoja kultūros bendruomenė, suprantu jų nerimą ir girdžiu, ką jie išsako. Kiekvienas žmogus ir kiekviena bendruomenė turi teisę išsakyti savo nuomonę, savo lūkesčius ir tai, kaip jie norėtų dirbti. Čia yra natūralūs procesai“, – dėstė ministrė. 

Tuo metu socialdemokratų šeštadienį priimtą sprendimą perimti Kultūros ministeriją iš „aušriečių“ ji vertina palankiai. 

REKLAMA
REKLAMA

„Politiniai sprendimai, kurie buvo padaryti mūsų partijos ir, manau, koalicinėje taryboje bus priimti tam tikrai sprendimai, aš vertinu palankiai, kad turime išgirsti bendruomenės lūkesčius“, – sakė R. Popovienė. 

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė teigė, kad „Nemuno aušra“ pateikė ministrei pirmininkei potencialų kandidatą į Kultūros ministerijos vadovo pareigas. Ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Dobrovolskas tai paneigė.

Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.

Šie mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų