  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Milijardierius Johnas Caudwellas kartu su žmona Modesta surengė vakarėlį: moteris pademonstravo įspūdingą stiliaus pojūtį

2025-11-09 09:37
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 09:37

Visai neseniai britų milijardierius Johnas Caudwellas kartu su žmona, olimpiete dviratininke Modesta Vžesniauskaite, atšventė bendrą gimtadienį Monake. Šventės metu moteris pademonstravo nepriekaištingas kūno linijas ir pasipuošė trumpa suknele.

Modesta Vžesniauskaitė ir Johnas Caudwellas (nuotr. socialinių tinklų)

0

Socialiniame tinkle ji pasidalijo šventės akimirkomis.

Prikaustė dėmesį

Šventėje moteris pademonstravo nepriekaištingą stilių – pasipuošė trumpa, blizgančia suknele ir juodais aukštakulniais, kurie išryškino jos dailias kojas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Metų vakarėlis. Johno Caudwello ir mano gimtadienis, apsuptyje draugų ir visų pasaulio linksmybių“, – instagrame rašė ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Johnas Caudwellas, Modesta Vžesniauskaitė (nuotr. Instagram)
Milijardieriaus Johno Caudwello žmona Modesta parodė ūgtelėjusius vaikus: „Kokie panašūs“ (7)

