Milijardierius Johnas Caudwellas kartu su žmona Modesta surengė vakarėlį: moteris pademonstravo įspūdingą stiliaus pojūtį

Socialiniame tinkle ji pasidalijo šventės akimirkomis.
Prikaustė dėmesį
Šventėje moteris pademonstravo nepriekaištingą stilių – pasipuošė trumpa, blizgančia suknele ir juodais aukštakulniais, kurie išryškino jos dailias kojas.
„Metų vakarėlis. Johno Caudwello ir mano gimtadienis, apsuptyje draugų ir visų pasaulio linksmybių“, – instagrame rašė ji.
