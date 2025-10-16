Milijardieriaus Johno Caudwello žmona Modesta parodė ūgtelėjusius vaikus: „Kokie panašūs“

Socialiniame tinkle „Instagram“ M. Vžesniauskaitė paviešino itin šiltą įrašą.
Parodė ūgtelėjusius vaikus
Jame moteris publikavo naujas, dar nematytas vaikų nuotraukas.
Užfiksuotuose kadruose matyti pasipuošę, besišypsantys, už rankų vienas kitą laikantys Williamas Johnas (4 m.) ir Isabella Sky (2 m.).
„Auginame savo mažąsias versijas“, – prie kadro pridūrė buvusi olimpietė.
Išvydę šį įrašą, internautai suskubo komentuoti, mat daugelis pastebėjo stulbinantį vaikų panašumą.
„Kokie abu panašūs“, – rašė viena sekėja.
„Jūs vienas kitą nuklonavote?“ – juokavo kita.
Minėjo ypatingą progą
Primename, kad J. Caudwellas neseniai minėjo savo 73-ąjį gimtadienį. Jį pasitiko ypatingai – su šypsena ir širdį virpinančia staigmena, kurią surengė žmona Modesta bei jų vaikai.
Socialiniuose tinkluose J. Caudwellas pasidalijo jautriu įrašu, kuriame atvirai dėkojo šeimai už netikėtą dovaną. Milijardierius pasakojo, kad šių metų gimtadienio siurprizas jam priminė kitą ypatingą momentą, kai šeima jį pasitiko po Pekino–Paryžiaus automobilių ralio, trukusio net šešias savaites.
„Mano gimtadienio staigmena priminė dar vieną šeimos suplanuotą siurprizą, kai buvau išvykęs į Peking to Paris motor rally. Dar vienas gražus prisiminimas, kurį sukūrė Modesta. Šeima tikrai yra geriausia dovana iš visų. Antroje vietoje – draugai. Ačiū visiems už gimtadienio sveikinimus“, – rašė jis.
Įraše verslininkas išpakavo autentišką vaikų darytą dovaną, o komentaruose netrūko sveikinimų bei pagyrų už šiltą šeimos atmosferą.
