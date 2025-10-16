Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Milijardieriaus Johno Caudwello žmona Modesta parodė ūgtelėjusius vaikus: „Kokie panašūs“

2025-10-16 19:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 19:32

Buvusi olimpietė Modesta Vžesniauskaitė su britų verslininku, filantropu ir milijardieriumi Johnu Caudwellu augina du mažamečius vaikus. Neseniai moteris pasidalijo naujais kadrais ir parodė ūgtelėjusias atžalas.

Johnas Caudwellas, Modesta Vžesniauskaitė (nuotr. Instagram)

Buvusi olimpietė Modesta Vžesniauskaitė su britų verslininku, filantropu ir milijardieriumi Johnu Caudwellu augina du mažamečius vaikus. Neseniai moteris pasidalijo naujais kadrais ir parodė ūgtelėjusias atžalas.

REKLAMA
2

Socialiniame tinkle „Instagram“ M. Vžesniauskaitė paviešino itin šiltą įrašą.

Parodė ūgtelėjusius vaikus

Jame moteris publikavo naujas, dar nematytas vaikų nuotraukas.

Užfiksuotuose kadruose matyti pasipuošę, besišypsantys, už rankų vienas kitą laikantys Williamas Johnas (4 m.) ir Isabella Sky (2 m.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Auginame savo mažąsias versijas“, – prie kadro pridūrė buvusi olimpietė.

Išvydę šį įrašą, internautai suskubo komentuoti, mat daugelis pastebėjo stulbinantį vaikų panašumą.

REKLAMA
REKLAMA

„Kokie abu panašūs“, – rašė viena sekėja.

„Jūs vienas kitą nuklonavote?“ – juokavo kita.

View this post on Instagram

A post shared by Modesta Vžesniauskaitė (@modesta.vzesniauskaite)

REKLAMA

Minėjo ypatingą progą

Primename, kad J. Caudwellas neseniai minėjo savo 73-ąjį gimtadienį. Jį pasitiko ypatingai – su šypsena ir širdį virpinančia staigmena, kurią surengė žmona Modesta  bei jų vaikai.

Socialiniuose tinkluose J. Caudwellas pasidalijo jautriu įrašu, kuriame atvirai dėkojo šeimai už netikėtą dovaną. Milijardierius pasakojo, kad šių metų gimtadienio siurprizas jam priminė kitą ypatingą momentą, kai šeima jį pasitiko po Pekino–Paryžiaus automobilių ralio, trukusio net šešias savaites.

REKLAMA
REKLAMA

„Mano gimtadienio staigmena priminė dar vieną šeimos suplanuotą siurprizą, kai buvau išvykęs į Peking to Paris motor rally. Dar vienas gražus prisiminimas, kurį sukūrė Modesta. Šeima tikrai yra geriausia dovana iš visų. Antroje vietoje – draugai. Ačiū visiems už gimtadienio sveikinimus“, – rašė jis.

Įraše verslininkas išpakavo autentišką vaikų darytą dovaną, o komentaruose netrūko sveikinimų bei pagyrų už šiltą šeimos atmosferą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų