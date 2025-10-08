Ypatinga diena milijonieriaus Johno Caudwello gyvenime: „Aš be galo didžiuojuosi“

Socialiniame tinkle ji pasidalijo sveikinimu vyrui, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt.
Skyrė jautrius žodžius
M. Vžesniauskaitė taip pat pasidalijo ir kadrais iš asmeninio gyvenimo su vyru J. Caudwellu.
„Su gimtadieniu, mano bendrininke Johnai.
Po visų šių kartu praleistų metų mes vis dar juokiamės, šmaikštaujame ir šokame per gyvenimą! Tu darai mano pasaulį linksmesnį, pašėlusį ir tuo pačiu – saugesnį.
Ačiū, kad pripildai mano gyvenimą tiek daug spalvų, meilės ir jaudulio – ir kad padovanojai man Williamą ir Isabellą.
Tu esi nuostabus tėtis – visada šalia, kai tik vaikams tavęs reikia. Aš be galo didžiuojuosi tavo neįtikėtina energija, stiprybe, kantrybe ir tuo, kaip sugebi susidoroti su viskuo, ką gyvenimas tau meta (įskaitant ir mane).
Myliu tave be galo“, – jautriai rašė ji.
