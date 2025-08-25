Milijardieriaus Johno Caudwello žmona paviešino ūgtelėjusios dukros nuotraukas: „Graži – kaip ir mama“

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje ji paviešino dukros nuotraukas.
2023 m. porai gimė dukra Isabella Sky, kurios fotografijomis ir pasidalijo mama Modesta.
Netrukus internautai negalėjo atitraukti akių nuo mažylės. „Gražus mažas vaikelis“, „Jetau, kokia fainuolė“, „Abi labai gražios“, „Graži – kaip ir mama“,– rašė gerbėjai.
Žinią apie nėštumą vyrui pranešė originaliai
Dviratininkė ir filantropas žinia apie į pasaulį atkeliaujantį jų antrąjį vaikelį pasidalijo su žurnalu „Hello!“.
„Mes visai neplanavome turėti dar vieno vaiko, todėl tai buvo graži staigmena. Kai sužinojau, kad vėl esu nėščia, negalėjau tuo patikėti. Maniau, kad nėra jokios vilties susilaukti dar vieno kūdikio, ypač dėl to, kad pirmąkart pastoti prireikė trejų metų. Buvau laiminga ir išsigandusi tuo pačiu metu“, – pripažino Modesta.
Moteris taip pat pasidalino, kaip savo mylimajam pranešė žinia apie nėštumą.
„Nors labai norėjau pasakyti Johnui, jaučiausi sutrikusi, tad palaukiau vieną dieną, kad nusiraminčiau. Tada sugalvojau, kaip jį nustebinti. Papuošiau mūsų miegamąjį balionais ir užrašu: „Sveikiname naująjį tėtį!“. Vyras sakė, kad pamatęs pilną balionų kambarį, nemenkai sutriko.
„Kelias sekundes nesupratau, ką švenčiame. Pagalvojau, gal pamiršau mūsų metines? Paskui pamačiau ženklą ir negalėjau nuslėpti šypsenos“, – ir dabar šypsodamasis pasakojo Johnas.
Primename, kad Modesta Vžesniauskaitė kartu su vyru Johnu Caudwellu 2021 m. kovo mėnesį susilaukė sūnaus. Laimingi tėvai mažylį pavadino Williamu Johnu.
Britų verslininkas jau turi penkis vaikus iš prieš tai buvusių santykių.
Žinoma sportininkė M. Vžesniauskaitė iš praeitos santuokos augina sūnų Leonardą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!