  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Milijardieriaus Johno Caudwello ir Modestos šeimoje – ypatinga proga

2025-08-26 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 19:40

Jungtinėje Karalystėje gyvenantys – milijardierius Johnas Caudwellas su žmona, olimpiete Modesta Vžesniauskaitė grįžo į Lietuvą. Čia paminėjo ypatingą šventę.

Modesta Vžesniauskaitė ir Johnas Caudwellas (nuotr. Instagram)

Jungtinėje Karalystėje gyvenantys – milijardierius Johnas Caudwellas su žmona, olimpiete Modesta Vžesniauskaitė grįžo į Lietuvą. Čia paminėjo ypatingą šventę.

0

Pora atvyko į Palangą, kur buvo pakrikštytas jos sesers sūnus Majus.

Paminėjo ypatingą progą

Šventės akimirkomis ir jautriu įrašu Modesta pasidalijo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.

„Šįkart mūsų šeimos kelionė į Lietuvą buvo ypatinga – Palangoje, tarp miško ir jūros, šventėme sesers Eglės sūnaus Majaus krikštynas.

Tai buvo nepaprasta diena, kupina šypsenų ir vaikų juoko. Mažieji džiaugėsi atrakcionais. Visa šventė buvo pripildyta jaukumo ir meilės, todėl širdyje dar ilgai išliks patys šilčiausi prisiminimai“, – rašė ji.

Moteris taip pat padėkojo už nepriekaištingai suorganizuotą šventę: „Tai buvo tikra šventė tiek vaikams, tiek suaugusiems.Buvo gera sugrįžti į Lietuvą ir kartu su šeima paminėti tokią gražią ir svarbią akimirką.“

 

 

