Karaliaus Mindaugo husarų batalione atsiras JLTV visureigių garažas, naujas štabo pastatas

Anot jos, brigados „Geležinis Vilkas“ infrastruktūros, kuriai priklauso ir Karaliaus Mindaugo husarų batalionas, modernizacijai per artimiausius trejus metus iš viso bus skirta daugiau 200 mln. eurų,
„Pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ – vienas svarbiausių Lietuvos gynybos sistemos dalių, todėl kariai turi turėti šiuolaikišką infrastruktūrą, atitinkančią XXI amžiaus kariuomenės poreikius“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas.
„Kartu su karinės technikos atnaujinimu vykdome sisteminę infrastruktūros plėtrą – nuo moderniausių garažų šarvuotiesiems visureigiams iki kareivinių ir štabo pastatų rekonstrukcijos. Tai užtikrins operacinius pajėgumus ir kokybiškus karių mokymus, prisidedant prie bendro Lietuvos gynybinio potencialo stiprinimo“, – teigia jis.
Ministerijos teigimu, šiuo metu vystoma daugiau nei dešimties didelės apimties projektų naujų objektų statyba ir esamų pastatų rekonstrukcija. Daugumos projektų įgyvendinimą planuojama užbaigti iki 2027 metų pabaigos.
Šiuo metu vyksta darbai Karaliaus Mindaugo husarų batalione Panevėžio rajone – vykdoma garažo statyba JLTV šarvuotiesiems visureigiams.
Pasak KAM, projektas apima ne tik garažą su pagalbinėmis patalpomis, bet ir betoninę aikštelę technikai, pėsčiųjų taką, apšvietimą bei lietaus nuotekų tinklą. Šių darbų pabaiga planuojama 2026 metų viduryje.
Karaliaus Mindaugo husarų batalionui taip pat bus pastatytas naujas štabo ir administracinis pastatas. Šiuo metu, anot ministerijos, vyksta projektavimo paslaugų pirkimo procedūros, o statybos darbai planuojami užbaigti 2027 metų pabaigoje.
Tuo metu vienas iš esamų garažų bus rekonstruotas į administracinį pastatą su sandėliavimo patalpomis – vyksta projektavimo darbai, statybos planuojamos užbaigti 2027 metų pradžioje.
Ypač didelės apimties projektas – bataliono kareivinių rekonstravimas, skirtas apgyvendinti apie 600 karių. Jų statybos darbus planuojama užbaigti 2027 metų pabaigoje.
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionui Rukloje vystomas naujas sandėliavimo pastatas. KAM teigimu, projekto įgyvendinimas numatomas 2028 metų pirmąjį ketvirtį.
Taip pat vykdomos haubicų garažo darbų pirkimo procedūros, rekonstravimą planuojama užbaigti 2027 metų pirmąjį ketvirtį.
Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionui Alytuje bus įrengtas modernus treniruoklis, kurio įrengimo darbai planuojami užbaigti 2027 metų trečiąjį ketvirtį. Šis treniruoklis, pasak KAM, leis užtikrinti kokybiškus ir efektyvius karių mokymus.
Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ infrastruktūros plėtra yra dalis platesnės Krašto apsaugos ministerijos strategijos modernizuoti visų Lietuvos kariuomenės vienetų infrastruktūrą.
„Sisteminga investicija į modernius pastatus, technikos saugojimo ir priežiūros įrenginius bei mokymo bazes stiprina Lietuvos gynybinį pajėgumą ir užtikrina sklandžią sąveiką su NATO sąjungininkais“, – teigiama pranešime.
BNS skelbė, kad KAM teigimu, per artimiausius ketverius metus planuoja išvystyti 4 mlrd. eurų vertės karinę infrastruktūrą visoje Lietuvoje.
