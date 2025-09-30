KAM viceministrė: naujoji Vyriausybė tęs gynybos holdingo vystymą

„Idėjos, kuriomis mes diskutavome, tikrai nėra numestos į šoną. Holdingas turi atsirasti kaip brandus etapas, ką mes ir anksčiau diskutavome, kad jo investicijos turi būti ne išlaidos, o investicija į pajamas. Tai, visų pirma, turi būti branduolys, dėl ko mes dabar ir dirbame“, – antradienį susitikime su Seimo Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ teigė L. Maskaliovienė.
„Investicija į kapitalą turi būti ir holdingas turi atsirasti tada, kai bus ne išlaidos, o kapitalas ir investicija į grąžą. Tai tikrai bus, planai labai rimti, tęsime“, – tikino ji.
Krašto apsaugos viceministrės teigimu, gynybos holdingo steigimui svarbūs procesai, užsienio investicijų pritraukimas ir diskusijos jau vyksta, tačiau nėra aišku, kada planai bus įgyvendinti.
„Visos gamyklos yra derybų ir statybų etape, „Rheinmetall“ jau pradeda statybas. Tai reiškia, iš paskos yra tas pats „Northrop Grumman“ ir NAMMO, derybos irgi vyksta. Kada prasidės statybos, priklausys nuo derybų etapo, nes turi būti Giraitės (ginkluotės gamyklos – ELTA) suderėti statybų planai“, – teigė KAM viceministrė.
„Dabar mes dirbame ant strategijos. Pradedame diskutuoti jau su „Investuok Lietuva“ ir viduje apie strategiją, kokio tipo forma turi būti holdingo, kokios įmonės turėtų būti, nes gal turi būti ne tik amunicija, bet ir sunkiosios technikos komponentų gamyba, aptarnavimas ir surinkimas“, – pridūrė ji.
Ekspremjeras Gintautas Paluckas yra sakęs, jog gynybos pramonės įmonių holdingą svarstomą kurti „EPSO-G“ pagrindu, nes grupė turi didžiausią institucinę patirtį per bendrus gynybos pramonės projektus su Vokietijos gynybos koncernu „Rheinmetall“, Finansų ministerijos valdoma „Giraitės ginkluotės gamykla“.
ELTA primena, kad Vokietijos gynybos pramonės koncernas „Rheinmetall“ Lietuvoje rudenį planuoja pradėti amunicijos gamyklos statybas, ginkluotės gamybos liniją Giraitės gamykloje vystys ir JAV pramonės milžinė „Northrop Grumman“.
