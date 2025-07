Neymaras pelnė pirmą sezono įvartį prieš „Flamengo“ ir džiaugėsi nauja pradžia

„Esu labai laimingas galėdamas prisidėti visais įmanomais būdais, tiek puolime, tiek gynyboje. Mano nuomone, „Flamengo“ yra geriausia komanda lygoje. Tai mums yra nauja pradžia. Parodėme, kad galime žaisti prieš bet kurią Brazilijos lygos komandą“, – kalbėjo Neymaras

Neymaras ypatingai džiaugėsi tuo, jog galėjo žaisti visas 90 minučių nuo vasario mėnesio pabaigoje pasikartojusios traumos.

„Noriu kiekvienose rungtynėse žaisti 90 minučių. Nesu 100 proc. pasiruošęs, bet kiekvieną dieną tobulėju. Noriu būti geresnės formos, o tam reikia laiko tiek žaidžiant, tiek treniruojantis. Mano kūnas vis dar bando vėl prie visko prisitaikyti. Nėra lengva susitaikyti su patirta trauma“, – pripažino brazilas.

Priminsime, jog Neymaras neseniai pasirašė su „Santos“ kontraktą iki šių metų pabaigos, su galimybe jį pratęsti iki 2026 metų pasaulio čempionato.

Neymar scored the 85th-minute winner to give Santos a huge win over Brasileirão leaders Flamengo 😤 pic.twitter.com/GCehr6vrmU