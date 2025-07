Trinity Rodman supykdė Vimbldono komentatoriai: „Tėvo nėra mano gyvenime, mano vardas – Trinity“

B. Sheltonas (ATP-10) jau pateko į ketvirtfinalį, kuriame mes iššūkį geriausiam pasaulio žaidėjui italui Jannikui Sinneriui (ATP-1). Prieš tai aštunfinalyje B. Sheltonas nugalėjo italą Lorenzo Sonego (ATP-47), o mačo metu kameros užfiksavo B. Sheltono ložėje buvusią T. Rodman.

Vimbldono komentatoriai T. Rodman pristatė kaip B. Sheltono merginą, futbolo žaidėją ir buvusios NBA žvaigždės Denniso Rodmano dukrą. Visgi, pastarasis komentaras moteriai labai nepatiko.

Trinity Rodman showing her support for Ben Shelton at Wimbledon 👏 🤩 pic.twitter.com/cX5igLZjZ8