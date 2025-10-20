Paviešintas vaizdo įrašas: didžiulis lėktuvas nulėkė į jūrą

Vietos žiniasklaidos nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kad orlaivio korpusas iš dalies plūduriuoja vandenyje, o ant jo matomi dideli įtrūkimai ir avarinio išėjimo kalnelis.
Lėktuvas atsidūrė vandenyje
Pranešama, kad krovininis lėktuvas „Boeing 744“ į Honkongo tarptautinį oro uostą atskrido iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE). Šis oro uostas yra vienas judriausių pasaulyje krovinių pervežimo srityje.
Honkongo civilinės aviacijos departamentas pranešė, kad lėktuvas „nusileidęs nukrypo nuo šiaurinio kilimo ir tūpimo tako ir nukrito į jūrą“.
„Preliminariais duomenimis, keturi įgulos nariai buvo išgelbėti ir išsiųsti į ligoninę, o du antžeminio personalo nariai nukentėjo ir įkrito į jūrą“, – pridūrė departamentas.
Pranešama, kad incidentas įvyko 3 val. 50 min. vietos (sekmadienį 22 val. 50 min. Lietuvos) laiku. Iš nuotraukų taip pat matyti, kad lėktuvo uodega lūžo, o nosis išniro virš vandens.
Pareigūnų teigimu, krovininis lėktuvas rėžėsi į antžeminę transporto priemonę, kuri taip pat nukrito į jūrą.
Incidento metu žuvo du antžeminio personalo darbuotojai: 30-metis, vairavęs automobilį, ir 41-erių vyras, kurio gyvybė užgeso po to, kai jis skubiai buvo nugabentas į ligoninę.
Pirmadienį laikinai uždarytas oro uosto šiaurinis kilimo ir tūpimo takas. Tuo tarpu kiti kilimo ir tūpimo takai veikia įprastai.
