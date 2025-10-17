Atostogavusi 28-erių Influencerė buvo išprievartauta 7 vyrų: sutuoktinį sumušė ir privertė stebėti

Kelionių tinklaraštininkė F. Gonzalez kartu su vyru V. Gonzalezu motociklais keliavo po visą pasaulį, tačiau moteris Indijoje buvo žiauriai išprievartauta 7 vyrų savo sutuoktinio akivaizdoje, skelbia „Mirror“.
3 įtariamieji buvo pristatyti į Indijos teismą, jiems pateikti kaltinimai dėl 28 metų F. Gonzalez išžaginimo ir 63 metų V. Gonzalezo užpuolimo po siaubingo incidento, įvykusio 2024 metais.
Užpuolikai, kaip teigiama, naudojo šalmą ir akmenį, kad sumuštų V. Gonzalezą.
Pora, turinti daugiau nei 300 tūkst. „Instagram“ sekėjų, dokumentavo savo pasaulinę kelionę motociklais. Jie sustojo nakvynei Dumkos rajone, Džarkhande (Indija), kur įsirengė stovyklą.
Ten juos aptiko vyrų būrys, kuris seksualiai priekabiavo prie F. Gonzalez.
Ji teigė, kad jiedu taip pat buvo apiplėšti, tačiau pabrėžė, jog „užpuolikų vienintelis tikslas buvo mane išprievartauti“.
„Mums nutiko tai, ko niekam nelinkėtume“
Pora paskelbė vaizdo įrašą, kuriame pasakojo apie savo siaubingą patirtį, nutikusią nakčiai sustojus kelionėje link Nepalo sienos.
„Mums nutiko tai, ko niekam nelinkėtume. Septyni vyrai mane išprievartavo – jie mus sumušė ir apiplėšė. Nors pavogė nedaug, jų tikslas buvo tik mane išprievartauti“, – rašoma prie vieno vaizdo įrašo.
Moteris tęsė: „Ačiū Dievui, kad mes gyvi.“
„Jie mus sumušė. Pridėjo peilį prie mano kaklo ir grasino mane nužudyti. Fernanda buvo išprievartauta. Septynių iš jų. Septynių vyrų“, – pridūrė V. Gonzalezas.
Vėliau viso 3 įtariamieji buvo apkaltinti paeiliui išprievartavę F. Gonzalez, sulaikyti 8 įtariamieji
„Sudarėme specialią grupę likusiems įtariamiesiems surasti“, – pareiškė aukšto rango vietos policijos pareigūnas Pitamberas Singhas Kherwaras.
Jis teigė: „Turime užtikrinti griežtą bausmę.“
Patys keliautojai vėliau išplatino pranešimą, kad šis siaubingas išpuolis jų nepalaužė. Jų kelionių tinklaraštis pildomas iki šiol – abu toliau keliauja po pasaulį motociklais.
