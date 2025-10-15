JAV dviem žudikams įvykdyta mirties bausmė

S. Smithersas 1999 m. buvo nuteistas mirties bausme už 1996-aisiais įvykdytą dvigubą žmogžudystę. Jis Tampos mieste nužudė prostitutes Christy Cowan ir Denise Roach. Jos buvo sumuštos ir pasmaugtos, o jų kūnai rasti tvenkinyje.
L. Shockley 2005 m. nušovė policininką Carlą Grahamą prie šio namų. Pareigūnas tada vykdė tyrimą byloje dėl mirtinos autoavarijos, kurioje dalyvavo L. Shockley. Jis iki paskutinės akimirkos neigė savo kaltę. Tačiau kelios jo apeliacijos, įskaitant JAV Aukščiausiajame teisme, buvo atmestos.
Šią savaitę JAV turėtų būti įvykdyta mirties bausmė dar dviem asmenims. Trečiadienį Misisipės valstijoje nuodai bus suleisti 59-erių Charlesui Crawfordui. Jis 1994-aisiais išprievartavo ir nužudė 20-metę studentę Kirsty Ray.
Penktadienį Arizonoje mirtina nuodų injekcija turėtų būti suleista 55-erių Richardui Djerfui. Jis pripažintas kaltu dėl keturių vienos šeimos narių nužudymo Fenikse 1993 m.
Įskaitant trečiadienį įvykdytas egzekucijas, JAV šiais metais mirties bausmė jau įvykdyta 37 žmonėms, daugiausiai nuo 2023 m., kai bausmė buvo įvykdyta 39 asmenims. 31 iš 37 egzekucijų šiais metais įvykdyta suleidžiant nuodų injekciją, keturios – panaudojus azotą ir dvi – sušaudant. Mirties bausmės įvykdymą naudojant azoto inhaliaciją JT ekspertai praeityje kritikavo kaip „kankinimo“ formą.
23 JAV valstijose iš 50 mirties bausmė panaikinta. Dar trijose – Kalifornijoje, Oregone ir Pensilvanijoje – galioja bausmės vykdymo moratoriumas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra aiškus mirties bausmės šalininkas.
