Bernvakarį šventęs ūkininkas vos nežuvo: alkani plėšrūnai ištempė jį iš palapinės

N. Hohlso koją ir galvą sugriebusios hienos bandė vyrą išsitempti į lauką. Išsigandęs ūkininkas pasakojo, kad akimirksniu iš gilaus miego atsidūrė kovoje už gyvybę, rašo „Daily Mail“.
Vyras reagavo nedelsdamas: vienai hienai įkišo ranką į gerklę, o kitai įsmeigė nykštį į akį.
Jo klyksmai pažadino tėvą Coliną, kuris paėmęs žibintą, atskubėjo sūnui į pagalbą.
N. Hohlso spardymasis, šauksmai, smūgiai bei tėvo riksmai privertė abi hienas pasprukti iš stovyklos.
Vis dėlto žvėrys stipriai sužalojo vyro veidą, galvos odą, koją ir ranką – prireikė daugiau nei 70 siūlių ir plastikos chirurgų pagalbos.
Vyras narsiai priešinosi
55-erių Colinas pasakojo, kad sūnus su 20-30 draugų šventė bernvakarį, o sekmadienio paryčiais grįžo į palapinę.
N. Hohlsas ją uždarė užtrauktuku, tačiau paliko 15 cm tarpą, kad cirkuliuotų oras – to užteko, kad dėmėtosios hienos galėtų įsmukti.
Pirma hiena įkišo galvą, atplėšė užtrauktuką ir sugriebusi koją pradėjo vilkti vyrą į tamsą. Jam pašokus ir surikus, antroji hiena sugriebė galvą, tačiau N. Hohlsas narsiai priešinosi.
Jis sakė iškart supratęs, kad jei neatsikratys žvėrių, bus sudraskytas. Maždaug 45 sekundes trukusioje kovoje patyrė rimtų įkandimų, bet išgyveno.
Nukentėjusiojo tėvas prisiminė: „Išgirdau, kaip Nickas atsigulė, o netrukus pradėjo klykti iš skausmo – hiena griebė jo kairę koją ir vilko iš palapinės. Kita sugriebė galvą. Nikas įkišo kairę ranką pirmajai į nasrus, kiek galėjo giliai, o dešine ranka smeigė antrajai į akį. Žvėrys pasitraukė, pamatė žibintą ir dingo dar man nespėjus prieiti. Viskas truko mažiau nei minutę, bet Nicką pamačiau kruviną ir sunkiai atpažįstamą – ant žemės telkšojo kraujo bala.“
Colinas suprato, kad greitoji pagalba atvyktų tik po ilgo laiko, tad pats nuvežė sūnų į ligoninę.
„Važiavome dvi valandas, buvo apie trečią ryto. Gydytojų komanda jį iškart operavo ir valė žaizdas. Didžiausia grėsmė – infekcija. Plastikos chirurgai atvyko apie 13 val. ir padarė stebuklą su jo veidu, rankomis bei kulkšnimi. Dabar jis jaučiasi geriau, gydytojai patenkinti, bet jį atidžiai stebi“, – pasakojo nukentėjusiojo tėvas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!