Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Bernvakarį šventęs ūkininkas vos nežuvo: alkani plėšrūnai ištempė jį iš palapinės

2025-09-05 09:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 09:41

Bernvakario naktis Pietų Afrikos žvėrių rezervate vos nesibaigė tragedija – 27-erių Nicolas Hohlsas išgyveno šiurpų užpuolimą, kai dvi alkanos hienos įsiveržė į jo palapinę, sugriebė jį ir bandė ištempti į lauką. Vyras drąsiai priešinosi plėšrūnėms ir tik stebuklo dėka liko gyvas.

Bernvakarį šventęs ūkininkas vos nežuvo: alkani plėšrūnai ištempė jį iš palapinės (nuotr. SCANPIX)

Bernvakario naktis Pietų Afrikos žvėrių rezervate vos nesibaigė tragedija – 27-erių Nicolas Hohlsas išgyveno šiurpų užpuolimą, kai dvi alkanos hienos įsiveržė į jo palapinę, sugriebė jį ir bandė ištempti į lauką. Vyras drąsiai priešinosi plėšrūnėms ir tik stebuklo dėka liko gyvas.

REKLAMA
0

N. Hohlso koją ir galvą sugriebusios hienos bandė vyrą išsitempti į lauką. Išsigandęs ūkininkas pasakojo, kad akimirksniu iš gilaus miego atsidūrė kovoje už gyvybę, rašo „Daily Mail“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyras reagavo nedelsdamas: vienai hienai įkišo ranką į gerklę, o kitai įsmeigė nykštį į akį.

REKLAMA
REKLAMA

Jo klyksmai pažadino tėvą Coliną, kuris paėmęs žibintą, atskubėjo sūnui į pagalbą.

N. Hohlso spardymasis, šauksmai, smūgiai bei tėvo riksmai privertė abi hienas pasprukti iš stovyklos.

REKLAMA

Vis dėlto žvėrys stipriai sužalojo vyro veidą, galvos odą, koją ir ranką – prireikė daugiau nei 70 siūlių ir plastikos chirurgų pagalbos.

Vyras narsiai priešinosi

55-erių Colinas pasakojo, kad sūnus su 20-30 draugų šventė bernvakarį, o sekmadienio paryčiais grįžo į palapinę.

N. Hohlsas ją uždarė užtrauktuku, tačiau paliko 15 cm tarpą, kad cirkuliuotų oras – to užteko, kad dėmėtosios hienos galėtų įsmukti.

REKLAMA
REKLAMA

Pirma hiena įkišo galvą, atplėšė užtrauktuką ir sugriebusi koją pradėjo vilkti vyrą į tamsą. Jam pašokus ir surikus, antroji hiena sugriebė galvą, tačiau N. Hohlsas narsiai priešinosi.

Jis sakė iškart supratęs, kad jei neatsikratys žvėrių, bus sudraskytas. Maždaug 45 sekundes trukusioje kovoje patyrė rimtų įkandimų, bet išgyveno.

Nukentėjusiojo tėvas prisiminė: „Išgirdau, kaip Nickas atsigulė, o netrukus pradėjo klykti iš skausmo – hiena griebė jo kairę koją ir vilko iš palapinės. Kita sugriebė galvą. Nikas įkišo kairę ranką pirmajai į nasrus, kiek galėjo giliai, o dešine ranka smeigė antrajai į akį. Žvėrys pasitraukė, pamatė žibintą ir dingo dar man nespėjus prieiti. Viskas truko mažiau nei minutę, bet Nicką pamačiau kruviną ir sunkiai atpažįstamą – ant žemės telkšojo kraujo bala.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Colinas suprato, kad greitoji pagalba atvyktų tik po ilgo laiko, tad pats nuvežė sūnų į ligoninę.

„Važiavome dvi valandas, buvo apie trečią ryto. Gydytojų komanda jį iškart operavo ir valė žaizdas. Didžiausia grėsmė – infekcija. Plastikos chirurgai atvyko apie 13 val. ir padarė stebuklą su jo veidu, rankomis bei kulkšnimi. Dabar jis jaučiasi geriau, gydytojai patenkinti, bet jį atidžiai stebi“, – pasakojo nukentėjusiojo tėvas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų