6 dantų priežiūros klaidos – odontologė pataria, kaip jų išvengti

Nekokybiškas dantų valymas – pagrindinė dantų ir dantenų ligų priežastis. Tačiau į odontologų patarimus ir rekomendacijas, dantis valyti 2 minutes, vis dar numojama ranka – moksliniai tyrimų duomenys atskleidžia, kad žmogus vidutiniškai dantis valo vos 30-60 sekundžių. Taip pat specialistai pastebi atsainią tarpdančių priežiūrą. Be to, iki 80 proc. žmonių nepakankamai laiko valo bent vieną burnos zoną, o 60 proc. mūsų visuomenės narių visiškai nevalo krūminių dantų arba valo juos per trumpai. Odontologė atskleidžia esminius sveikos šypsenos priežiūros etapus ir įvardija dažniausias pacientų daromas klaidas.