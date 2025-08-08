Odontologė įspėjo: valydami dantis daugelis daro 1 klaidą

Vienas iš klausimų, kuris gali nustebinti ne vieną mamą ar tėtį – kiek dantų pastos vaikams iš tiesų reikia? Odontologė tikino, kad dauguma žmonių jos naudoja gerokai per daug.
„Iki trijų metų vaikams turėtumėme dėti ryžio dydžio dantų pastos. Esu net kažkada paėmus su pincetu ryžį ir uždėjusi ant dantų šepetėlio – tai yra labai mažai“, – sakė V. Kvaraciejienė.
Ji atvirai paaiškino, kodėl reklamos rodo gerokai didesnius dantų pastos kiekius ant šepetėlių – tai gudrybė, kad žmonės sunaudotų daugiau pastos.
„Žinai, kodėl taip reklamose daro? Tam, kad daugiau pastos išnaudotum. Tiek nereikia – tai yra visiškai perteklinis pastos uždėjimas. Mes tikrai per daug dedame ir tam daro įtaką ta pati reklama, ką matome dažniausiai, jeigu per reklamą dėtų ryžio dydžio, kažkaip atrodytų ne taip“, – aiškino gydytoja.
Kodėl pasta visgi reikalinga? Odontologė teigė, kad pastaroji padeda lengviau nuvalyti dantis ir kartu juos „sutvirtina“. Ten būna kalcio, fosfatų, fluoro ar hidroksiepatito, kurie užtaiso mažus emalio pažeidimus ir stiprina dantis.
„Dantų pastos mineralai veikia kaip kempinė, užpildanti mažiausias skylutes. Tai vadinama remineralizacija“, – sako ji.
Straipsnis parengtas pagal naujienų portalo tv3.lt ir „Tėvų darželio“ tinklalaidę „Tėvai paprastai“.