  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Video > Tėvai paprastai

Odontologė įspėjo: valydami dantis daugelis daro 1 klaidą

2025-08-08 19:45
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-08 19:45

Tinklalaidėje „Tėvai paprastai“ labai praktiška ir visiems tėvams aktuali tema – vaikų dantų priežiūra. Laidos vedėjas tėtis Simonas Urbonas atvirai sakė, kad pats visko apie dantų sveikatą neišmano, todėl į svečius pakvietė Lietuvoje gerai žinomą odontologę Valentiną Kvaraciejienę, kuri į laidą atvyko kartu su dukryte Sofija.

Tinklalaidėje „Tėvai paprastai“ labai praktiška ir visiems tėvams aktuali tema – vaikų dantų priežiūra. Laidos vedėjas tėtis Simonas Urbonas atvirai sakė, kad pats visko apie dantų sveikatą neišmano, todėl į svečius pakvietė Lietuvoje gerai žinomą odontologę Valentiną Kvaraciejienę, kuri į laidą atvyko kartu su dukryte Sofija.

0

Vienas iš klausimų, kuris gali nustebinti ne vieną mamą ar tėtį – kiek dantų pastos vaikams iš tiesų reikia? Odontologė tikino, kad dauguma žmonių jos naudoja gerokai per daug.

„Iki trijų metų vaikams turėtumėme dėti ryžio dydžio dantų pastos. Esu net kažkada paėmus su pincetu ryžį ir uždėjusi ant dantų šepetėlio – tai yra labai mažai“, – sakė V. Kvaraciejienė.

Ji atvirai paaiškino, kodėl reklamos rodo gerokai didesnius dantų pastos kiekius ant šepetėlių – tai gudrybė, kad žmonės sunaudotų daugiau pastos.

„Žinai, kodėl taip reklamose daro? Tam, kad daugiau pastos išnaudotum. Tiek nereikia – tai yra visiškai perteklinis pastos uždėjimas. Mes tikrai per daug dedame ir tam daro įtaką ta pati reklama, ką matome dažniausiai, jeigu per reklamą dėtų ryžio dydžio, kažkaip atrodytų ne taip“, – aiškino gydytoja.

Kodėl pasta visgi reikalinga? Odontologė teigė, kad pastaroji padeda lengviau nuvalyti dantis ir kartu juos „sutvirtina“. Ten būna kalcio, fosfatų, fluoro ar hidroksiepatito, kurie užtaiso mažus emalio pažeidimus ir stiprina dantis.

„Dantų pastos mineralai veikia kaip kempinė, užpildanti mažiausias skylutes. Tai vadinama remineralizacija“, – sako ji.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal naujienų portalo tv3.lt ir „Tėvų darželio“ tinklalaidę „Tėvai paprastai“.

Dantys (nuotr. Shutterstock.com)
Šiuo būdu išvalyti dantys „cyps nuo švaros": išbandykite
