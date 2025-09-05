Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Pastebėjote juodą trikampį tarp dantų? Štai ką tai reiškia

2025-09-05 07:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 07:45

Tobula šypsena – ne vieno siekiamybė, tad daug dėmesio skiriama ir dantų, ir tarpdančių priežiūrai. Vis tik viena dažniausių problemų, su kuria susiduria ne vienas – juodi trikampiai tarp dantų, gadinantys estetinį vaizdą. Specialistai paaiškino, kodėl atsiranda tokie juodi trikampiai ir ar tai – tik estetinė problema, ar tokį išvydus reikėtų sunerimti.

Juodas trikampis (nuotr. facebook.com)

Tobula šypsena – ne vieno siekiamybė, tad daug dėmesio skiriama ir dantų, ir tarpdančių priežiūrai. Vis tik viena dažniausių problemų, su kuria susiduria ne vienas – juodi trikampiai tarp dantų, gadinantys estetinį vaizdą. Specialistai paaiškino, kodėl atsiranda tokie juodi trikampiai ir ar tai – tik estetinė problema, ar tokį išvydus reikėtų sunerimti.

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Juodi trikampiai, dar vadinami dantenų įdubomis, nėra vien kosmetinė problema. Yra sveikatos bėdų, dėl kurių jie gali atsirasti, todėl svarbu nepamiršti tinkamai prižiūrėti tarpdančių, rūpintis dantų higiena.

Kodėl atsiranda juodi trikampiai tarp dantų?

Jeigu kyla klausimas, kas tai, atsakymas paprastas – tai trikampio formos tarpai tarp dantų. Jų turi maždaug 67 proc. vyresnių nei 20 metų žmonių.

Svarbu suprasti, kaip jie atsiranda ir ką su jais daryti, nes jie gali sukelti tolesnių burnos sveikatos problemų.

Jei pastebėjote, kad tarp dantų susidaro tarpai, svarbu tai aptarti su odontologu. Juodi trikampiai tarp dantų gali atsirasti dėl kelių priežasčių, o kai kurios priežastys susijusios su dantų ir dantenų sveikata, rašoma healthline.com.

Dantenų recesija

Vešlūs, rausvi, sveiki dantenų audiniai „apkabina“ dantis, užpildydami tarpus tarp jų. Dėl amžiaus, rūkymo ir dantenų ligų dantenos gali atsitraukti nuo dantų. Dėl to gali atsidengti dantų šaknys, kurios tampa pažeidžiamos bakterijų, apnašų ir ėduonies.

Kaulų nykimas

Dėl dantenų ligų, osteoporozės ir kitų ligų prie danties pagrindo gali sumažėti kaulo. Netekus kaulo, toje vietoje gali atsitraukti ir dantenų audiniai. Dėl to susidaro juodi trikampiai.

Dantų higienos įpročiai

Dantenų audinys yra jautrus. Jei dantis valysite per daug agresyviai, ilgainiui galite pažeisti dantenas.

2011 m. tyrime nustatyta, kad kiti burnos higienos valikliai – maži tarpdančių šepetėliai – taip pat gali sukelti juodų trikampių atsiradimą, jei jie yra per dideli tai vietai.

Ortodontinis gydymas

Jei jums buvo taikyta ortodontinė priežiūra, tarp dantų gali susidaryti nedideli tarpai, nes dantys perstumiami į naujas pozicijas.

2018 m. atlikto tyrimo duomenimis, tikimybė, kad suaugusiesiems, turintiems breketus, tarp viršutinių ir apatinių krūminių dantų susidarys juodi trikampiai, buvo atitinkamai 22 ir 36 proc.

Kaip atsikratyti juodo trikampio tarp dantų?

Priklausomai nuo atsiradimo priežasties ir atvejo sunkumo, yra keletas gydymo būdų. Štai kelios, kurias reikėtų apsvarstyti ir aptarti su odontologu arba burnos chirurgu:

Švelni burnos higiena

Valyti dantis tarpdančių siūlu ir dantų šepetėliu du kartus per dieną pataria Amerikos odontologų asociacija (ADA). ADA pabrėžia, kad tarpdančių siūlą reikia naudoti atsargiai, kad nesusižeistumėte dantenų.

Jei juodi trikampiai tarp dantų yra minimalūs, o dantenos sveikos, pakeitus burnos higienos įpročius dantenos gali grįžti į normalią būseną.

Gydymas hialurono rūgštimi

Kai kuriais atvejais odontologas gali atkurti dantenų audinius, suleisdamas hialurono rūgšties injekcijas.

Kai kurie žmonės šiam procesui teikia pirmenybę prieš chirurgines korekcijas, nes jis yra mažiau skausmingas ir pasižymi greitu atsigavimo laikotarpiu.

Kadangi šis gydymas yra palyginti naujas, tyrimų, kiek ilgai išlieka jo poveikis, atlikta nedaug.

Breketai

Jei tarp dantų susiformavo juodi trikampiai dėl procedūros ar proceso, kurio metu buvo „stumdomi“ dantys, gali būti, kad galėsite panaikinti tarpus, sujungdami dantis breketais.

Ortodontinis gydymas užtrunka ilgai, tačiau estetiniai rezultatai gali būti verti laiko ir išlaidų.

Dantų laminatės

Jūsų odontologas prie danties paviršiaus gali priklijuoti keramines arba porcelianines laminates, kad užpildytų tarpus ir sukurtų tolygesnę šypseną.

Dažniausiai klijuojant dantų laminates reikia pakeisti natūralaus danties paviršių, kad plokštelė ir dantis sudarytų tvirtą jungtį. Ekspertai teigia, kad lamintės tarnauja nuo 18 mėnesių iki 20 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

