TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausia policijos žinia dėl dingusios 28-erių lietuvės – dėkoja už pagalbą

2025-11-27 12:35
2025-11-27 12:35
2025-11-27 12:35

Trečiadienį vakare, pasitelkus gyventojų pagalbą, buvo rasta moteris, kuri išėjusi iš darbo išvažiavo automobiliu ir dingo be žinios. Pranešama, kad šiuo metu 28 m. moteris išvežta į gydymo įstaigą. 

Trečiadienį vakare, pasitelkus gyventojų pagalbą, buvo rasta moteris, kuri išėjusi iš darbo išvažiavo automobiliu ir dingo be žinios. Pranešama, kad šiuo metu 28 m. moteris išvežta į gydymo įstaigą. 

7

Kaip žurnalistams teigė Marijampolės apskrities VPK atstovė Ieva Petrulevičienė, dingusi moteris buvo rasta trečiadienį vakare apie 21 val. Igliaukos seniūnijoje Marijampolės apskrityje. 

„Miškingoje vietovėje, automobilyje buvo rasta, pasitelkus pilietiškus gyventojus, kurie padėjo pareigūnams su paieška ir jų dėka automobilis miške buvo rastas“, – nurodė policijos atstovė. 

Moteris rasta gyva, perduota medikams ir šiuo metu yra ligoninėje. 

Išėjo iš darbo ir išvažiavo

Prieš keletą dienų buvo paskelbta, kad mįslingai dingo 28 m. moteris, kuri paskutinį kartą pastebėta ties Skriaudžiais su savo automobiliu Ford Fiesta. 

Apie dingusią moterį policijai antradienį 16.25 val. pranešė kolegos.

„Išėjo iš darbo lapkričio 25 d. per pietus ir negrįžo. Telefonas išjungtas“, – tuomet socialiniuose tinkluose teigė dingusiosios sesuo.

 

Daiva
Daiva
2025-11-27 13:14
labai jau mįslingai. Svarbu, kad gyva, kad atrado.
a
a
2025-11-27 13:36
Matomai neatlaikė įtampos darbe...Liūdna...Gal geriau keist darbą, negu gadintis sveikatą ir nervus, juo labiau, kad tokia jauna dar...
