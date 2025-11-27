Naujausia policijos žinia dėl dingusios 28-erių lietuvės – dėkoja už pagalbą

Kaip žurnalistams teigė Marijampolės apskrities VPK atstovė Ieva Petrulevičienė, dingusi moteris buvo rasta trečiadienį vakare apie 21 val. Igliaukos seniūnijoje Marijampolės apskrityje.
„Miškingoje vietovėje, automobilyje buvo rasta, pasitelkus pilietiškus gyventojus, kurie padėjo pareigūnams su paieška ir jų dėka automobilis miške buvo rastas“, – nurodė policijos atstovė.
Moteris rasta gyva, perduota medikams ir šiuo metu yra ligoninėje.
Išėjo iš darbo ir išvažiavo
Prieš keletą dienų buvo paskelbta, kad mįslingai dingo 28 m. moteris, kuri paskutinį kartą pastebėta ties Skriaudžiais su savo automobiliu Ford Fiesta.
Apie dingusią moterį policijai antradienį 16.25 val. pranešė kolegos.
„Išėjo iš darbo lapkričio 25 d. per pietus ir negrįžo. Telefonas išjungtas“, – tuomet socialiniuose tinkluose teigė dingusiosios sesuo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!