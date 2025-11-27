 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šilutės rajone sužalota moteris ir padegta daržinė: pradėtas tyrimas

2025-11-27 09:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 09:01

Šilutės rajone trečiadienį vyras sužalojo pensinio amžiaus moterį ir padegė jos daržinę, pranešė policija.

Policijos švyturėliai (nuotr. Elta)

Šilutės rajone trečiadienį vyras sužalojo pensinio amžiaus moterį ir padegė jos daržinę, pranešė policija.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas,  apie 9.30 val. Suvernų kaime vyras (gim. 1957 m.) sukėlė fizinį skausmą moteriai (gim. 1949 m.) ir padegė jos daržinę.

Įtariamasis sulaikytas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, turto sunaikinimo ar sugadinimo, grasinimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų