Tauragėje pėsčiųjų perėjoje partrenkta mažametė

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, lapkričio 18 dieną apie 15.51 val. Dariaus ir Girėno gatvėje automobilio „Seat ibiza“ blaivi vairuotoja (gim. 1959 m.), važiuodama per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, nepastebėjo į perėją įžengusios mažametės (gim. 2014 m.) ir ją partrenkė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
