TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tauragėje pėsčiųjų perėjoje partrenkta mažametė

2025-11-27 08:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 08:50

Tauragėje moters vairuojamas automobilis partrenkė mažametę, pranešė policija.

Tauragėje moters vairuojamas automobilis partrenkė mažametę, pranešė policija.

0

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, lapkričio 18 dieną apie 15.51 val. Dariaus ir Girėno gatvėje automobilio „Seat ibiza“ blaivi vairuotoja (gim. 1959 m.), važiuodama per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, nepastebėjo į perėją įžengusios mažametės (gim. 2014 m.) ir ją partrenkė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

