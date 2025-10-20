Paklaustas, ar jis pasakė V. Zelenskiui, kad Ukraina turi atiduoti visą Donbaso regioną Rusijai, D. Trumpas atsakė neigiamai.
Europos Sąjungoje (ES) skamba pasiūlymas pakeisti narystės ES taisykles, rašo „Politico“. Pasiūlymas yra ankstyvojoje stadijoje, sako trys leidinio šaltiniai.
Manoma, kad ši idėja padėtų atblokuoti ES plėtrą. Tokios šalys kaip Ukraina galėtų būti priimtos į ES dar prieš tai, kai ES pertvarkys savo veiklos principus.
Naujos šalys galėtų prisijungti prie ES be visų balsavimo teisių. Tikimasi, kad tai leistų tokiems lyderiams kaip Vengrijos Viktoras Orbanas palankiau žiūrėti į Ukrainos ir panašių šalių prisijungimą prie bloko.
Rusai atakavo Černihivo sritį: be elektros liko tūkstančiai
Dėl Rusijos smūgių elektros energijos sistemai Černihivo srityje be elektros liko daugiau kaip 30 tūkst. vartotojų.
Apie tai „Telegram“ tinkle pranešė regiono energetikos bendrovė „Černihivoblenergo“.
„Deja, dar 28 tūkst. regiono vartotojų lieka be elektros – priešas atakavo dar vieną energetikos objektą Černihivo srityje“, – teigė bendrovė.
Pasak įmonės, remonto brigados dirba, kad atkurtų elektros tiekimą vartotojams, tačiau padėtis išlieka kritinė.
Vėliau „Černihivoblenergo“ pranešė apie dar vieną smūgį į energetikos objektą Nižyno rajone, kur be elektros liko dar 2 700 vartotojų.
„Nuo vakaro energetikai intensyviai dirba šalindami žalą, tačiau ji yra didelė. Darome viską, kas įmanoma, kad kuo greičiau atnaujintume elektros energijos tiekimą vartotojams, nors tai nėra lengva užduotis“, – pažymėjo bendrovė.
Sekmadienį vakare Rusijos pajėgos atakavo energetikos objektą Koriukivkos rajone, Černihivo srityje, ir be elektros energijos liko beveik 55 000 vartotojų.
Vance`as apie „Tomahawk“ raketas Ukrainai: Trumpas išgirdo šį prašymą ir vis dar sprendžia
JAV viceprezidentas JD Vance‘as pareiškė, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija toliau sieks taikos Ukrainoje, kad ir kiek tam reikėtų laiko.
Pasak „Ukrinform“ korespondento, jis tai pareiškė žurnalistams Merilando valstijoje esančioje karinėje bazėje „Joint Base Andrews“.
„Mes ir toliau eisime taikos keliu, nesvarbu, ar tam reikės dar kelių mėnesių, dar kelių savaičių, ar, neduok Dieve, ilgiau, mes ir toliau su tuo dirbsime“, – sakė JD Vance‘as.
Jis pridūrė, kad išlieka optimistas, tačiau vis dar neaišku, kada tai įvyks.
Paklaustas, ar Ukraina gali gauti raketų „Tomahawk“, JD Vance‘as atsakė, kad JAV prezidentas „tikrai girdi tokį ukrainiečių prašymą“.
„Mes žinome, kad jie to nori. Galiausiai tai nuspręs prezidentas. Tačiau jis dar nepriėmė sprendimo suteikti Ukrainai „Tomahawk“ raketų, – sakė JD Vance‘as.
Paklaustas, kas sulaiko administraciją nuo šio žingsnio, jis paaiškino, kad D. Trumpo prioritetas yra pačios Amerikos saugumas.
„Tai reiškia, kad mums reikia turėti svarbiausias ginklų sistemas savo pačių kariuomenei, savo kariams. Taigi prezidentas daugiausia dėmesio skiria būtent tam“, – pridūrė JD Vance‘as.
Jis pabrėžė, kad priimdamas sprendimus dėl Ukrainos ir Rusijos, D. Trumpas siekia skatinti taiką, nes mano, kad tai geriausiai atitinka Amerikos interesus.
„Jei jis manys, kad Amerikos interesus geriausiai atitinka papildomų ginklų pardavimas Europai, jis taip ir padarys. Tačiau šiuo metu jis nėra priėmęs tokio sprendimo dėl „Tomahawk“ raketų, – sakė JD Vance‘as.
D. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „negali atiduoti visų savo ginklų Ukrainai“, nes jų reikia savo pačių šalies gynybai.
Po žinių apie idėją padalyti Donbasą – Trumpo komentaras: štai ką siūlo
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį įvykusio susitikimo su Volodymyru Zelenskiu metu spaudė Ukrainos prezidentą atiduoti dalį teritorijos Rusijai. Tai, pasak dviejų „Reuters“ šaltinių, sukėlė Ukrainos delegacijos nusivylimą.
D. Trumpas taip pat atsisakė suteikti Ukrainai „Tomahawk“ raketas ir svarstė galimybę suteikti saugumo garantijas tiek Kyjivui, tiek Maskvai. Ukrainos delegacija šiuos komentarus įvertino kaip painius.
Po susitikimo su V. Zelenskiu D. Trumpas viešai paragino nutraukti ugnį dabartinėse fronto linijose, o Ukrainos prezidentas vėliau pritarė šiai pozicijai savo komentaruose žurnalistams. Vienas šaltinis sakė, kad D. Trumpas sugalvojo šį pasiūlymą susitikimo metu, kai V. Zelenskis pasakė, kad jis savanoriškai neperleis jokios teritorijos Maskvai.
„Susitikimas baigėsi (Trumpo) sprendimu sudaryti „susitarimą ten, kur esame, ant demarkacinės linijos“, – sako vienas šaltinis.
D. Trumpas pabrėžė šią poziciją sekmadienį žurnalistams.
„Manome, kad jie turėtų tiesiog sustoti ten, kur yra, prie kovos linijų“, – sakė jis „Air Force One“ lėktuve.
„Visa kita yra labai sunku derėtis, jei sakysi: „jūs paimkite tai, mes paimsime tą“, – sako jis.
Paklaustas, ar jis pasakė V. Zelenskiui, kad Ukraina turi atiduoti visą Donbaso regioną Rusijai, D. Trumpas atsakė neigiamai.
„Tegul viskas lieka taip, kaip yra. Šiuo metu viskas yra padalyta. Manau, kad 78 proc. teritorijos jau yra užimta Rusijos“, – atsakė D. Trumpas.
„Palikite viską taip, kaip yra dabar. Jie gali... derėtis dėl kažko vėliau“, – sakė jis.