TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaltiniai: Trumpas susitikime su Zelenskiu nuolat grįždavo prie jam skaudaus klausimo

2025-10-20 21:32
2025-10-20 21:32

Per susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu JAV vadovas Donaldas Trumpas vėl prabilo apie jam nepaskirtą Nobelio taikos premiją. Kaip rašo „The Washington Post“, pokalbis Baltuosiuose rūmuose buvo chaotiškas – D. Trumpas ne tik skundėsi dėl Nobelio komiteto sprendimo, bet ir išdėstė savo matymą, kaip greitai būtų galima užbaigti karą Ukrainoje.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
27

Per susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu JAV vadovas Donaldas Trumpas vėl prabilo apie jam nepaskirtą Nobelio taikos premiją. Kaip rašo „The Washington Post“, pokalbis Baltuosiuose rūmuose buvo chaotiškas – D. Trumpas ne tik skundėsi dėl Nobelio komiteto sprendimo, bet ir išdėstė savo matymą, kaip greitai būtų galima užbaigti karą Ukrainoje.

Europos diplomatas, susipažinęs su susitikimo Baltuosiuose rūmuose eiga, apibūdino jį kaip chaotišką ir teigė, kad D. Trumpas „nuolat“ kalbėjo apie „savo nepasitenkinimą tuo, kad negavo Nobelio taikos premijos“, – rašoma straipsnyje.

Kalbant apie karą, D. Trumpo žinutė buvo tokia: „Rusija nori tik Donbaso – tai geras susitarimas. Putinas nori užbaigti karą, ir tai galima padaryti greitai.“

Zelenskis paaiškino Trumpui Ukrainos poziciją

Tuo pat metu, kaip žinoma, D. Trumpas iš susitikimo su V. Zelenskiu išėjo ragindamas nutraukti ugnį palei dabartinę fronto liniją.

Į klausimą, ar jis ragino V. Zelenskį atsisakyti Donbaso, D. Trumpas vėliau atsakė, kad ne.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Prezidentas V. Zelenskis teigė, jog susitikimo metu paaiškino D. Trumpui, kad Ukrainos pozicija dėl pasitraukimo iš neokupuotų rytinių teritorijų nepasikeitė.

