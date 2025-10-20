Šaltiniai: Trumpas susitikime su Zelenskiu nuolat grįždavo prie jam skaudaus klausimo

„Europos diplomatas, susipažinęs su susitikimo Baltuosiuose rūmuose eiga, apibūdino jį kaip chaotišką ir teigė, kad D. Trumpas „nuolat“ kalbėjo apie „savo nepasitenkinimą tuo, kad negavo Nobelio taikos premijos“, – rašoma straipsnyje.
Kalbant apie karą, D. Trumpo žinutė buvo tokia: „Rusija nori tik Donbaso – tai geras susitarimas. Putinas nori užbaigti karą, ir tai galima padaryti greitai.“
Zelenskis paaiškino Trumpui Ukrainos poziciją
Tuo pat metu, kaip žinoma, D. Trumpas iš susitikimo su V. Zelenskiu išėjo ragindamas nutraukti ugnį palei dabartinę fronto liniją.
Į klausimą, ar jis ragino V. Zelenskį atsisakyti Donbaso, D. Trumpas vėliau atsakė, kad ne.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Prezidentas V. Zelenskis teigė, jog susitikimo metu paaiškino D. Trumpui, kad Ukrainos pozicija dėl pasitraukimo iš neokupuotų rytinių teritorijų nepasikeitė.
Šaltinis:
tv3.lt
