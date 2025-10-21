Žemaitaitis: koalicijai pristatytas mažesnis gynybos biudžetas, nei dabar skelbiama

„Buvo aiškiai numatyta 5 proc., 5 proc. ir 4,5 proc. – trimetis planas. Dabar jūs man paaiškinkite, kaip čia stebuklingai atsiranda šitos lentelės? Nei koalicija, niekas nežino – 5,38 proc., 5,28 proc. ir 5,01 procento“, – Seime žurnalistams rodydamas dvi skirtingas Finansų ministerijos rengtas biudžeto projekto prezentacijas klausė politikas.
Anot R. Žemaitaičio, 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) krašto apsaugos finansavimas buvo pristatytas valdančiajai koalicijai, todėl visiškai neaišku, kokiu būdu praktiškai po paros atsirado 5,38 procento.
„Atsakykite, kada bandoma mane juodinti, kad Žemaitaitis neva yra prieš gynybą, tai Žemaitaitis pritaria tam koaliciniam (projektui – BNS). Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete sutarėme dėl 5 proc., visa koalicija išeina ir suderina, ir čia stebuklingu būdu – 5,38 procento“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
Kita vertus, jis tvirtino, kad „Nemuno aušros“ frakcija pritars didesniam gynybos biudžeto projektui, tik norėtų žinoti, kam tos papildomos lėšos bus skirtos.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas vėliau Seimo salėje paaiškino, kad per koalicijos posėdį buvo pasakyta, jog krašto apsaugai bus skiriama ne mažiau kaip 5 proc. BVP.
R. Žemaitaitis pakartojo, kad kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras turėtų atsistatydinti dėl savo komentaro, jog po lėšomis gynybai esą pakišami planai atnaujinti savivaldybių infrastruktūrą. Vėliau pats generolas teigė, kad jam komentuojant biudžetą įvyko nesusipratimas.
„Tai, kas įvyko Krašto apsaugos ministerijoje praėjusį antradienį, tai yra netoleruotina ir nepriimtina. Normalioje valstybėje, kur yra valdančioji dauguma, ne generolas turi kištis į politikos formavimą ir ne generolai gali nurodinėti, kaip turi civiliai gyventi ir ką turi daryti, ir krašto apsaugos ministrė, aš manau, tikrai turėjo žinoti, kas vyksta pas juos ministerijoje“, – sakė R. Žemaitaitis.
Kaip rašė BNS, ministrės pirmininkės ir socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus pasipiktinimą sukėlė Krašto apsaugos ministerijoje surengtas neformalus kitų metų gynybos biudžeto pristatymas nuomonės formuotojams, po kurio socialiniuose tinkluose paskelbta, jog Vyriausybė nevykdo pažado pasiekti 5 proc. BVP finansavimą krašto apsaugai.
Vis dėlto vėliau paviešintame kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai numatyta skirti 5,38 proc. BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
M. Sinkevičius tai pavadino „keistu žanru“, I. Ruginienė – sabotažu, nesusipratimu. Nors krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė apie tokį susitikimą nežinojusi, abu socialdemokratų lyderiai tvirtino netikintys ministre.
Premjerė I. Ruginienė pirmadienį teigė, kad jos pasitikėjimas D. Šakaliene yra sušlubavęs, o pati ministrė sakė, kad jai neaišku, kaip toliau galima „dirbti tokioje atmosferoje“, ir tikino, kad apie savo ateitį Vyriausybėje nuspręs pasitarusi su komanda.
I. Ruginienė pirmadienį taip pat paskelbė, kad iš KAM atimama atsakomybė kuruoti gynybos pramonę, šią sritį toliau prižiūrės Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!