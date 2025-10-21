Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: koalicijai pristatytas mažesnis gynybos biudžetas, nei dabar skelbiama

2025-10-21 11:10 / šaltinis: BNS
2025-10-21 11:10

Valdančiajai koalicijai priklausančios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia, kad koalicijai buvo pristatytas mažesnis kitų metų gynybos biudžetas nei Vyriausybės patvirtintame projekte.

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Valdančiajai koalicijai priklausančios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia, kad koalicijai buvo pristatytas mažesnis kitų metų gynybos biudžetas nei Vyriausybės patvirtintame projekte.

REKLAMA
7

„Buvo aiškiai numatyta 5 proc., 5 proc. ir 4,5 proc. – trimetis planas. Dabar jūs man paaiškinkite, kaip čia stebuklingai atsiranda šitos lentelės? Nei koalicija, niekas nežino – 5,38 proc., 5,28 proc. ir 5,01 procento“, – Seime žurnalistams rodydamas dvi skirtingas Finansų ministerijos rengtas biudžeto projekto prezentacijas klausė politikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot R. Žemaitaičio, 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) krašto apsaugos finansavimas buvo pristatytas valdančiajai koalicijai, todėl visiškai neaišku, kokiu būdu praktiškai po paros atsirado 5,38 procento.

REKLAMA
REKLAMA

„Atsakykite, kada bandoma mane juodinti, kad Žemaitaitis neva yra prieš gynybą, tai Žemaitaitis pritaria tam koaliciniam (projektui – BNS). Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete sutarėme dėl 5 proc., visa koalicija išeina ir suderina, ir čia stebuklingu būdu – 5,38 procento“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.

REKLAMA

Kita vertus, jis tvirtino, kad „Nemuno aušros“ frakcija pritars didesniam gynybos biudžeto projektui, tik norėtų žinoti, kam tos papildomos lėšos bus skirtos.

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas vėliau Seimo salėje paaiškino, kad per koalicijos posėdį buvo pasakyta, jog krašto apsaugai bus skiriama ne mažiau kaip 5 proc. BVP.

R. Žemaitaitis pakartojo, kad kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras turėtų atsistatydinti dėl savo komentaro, jog po lėšomis gynybai esą pakišami planai atnaujinti savivaldybių infrastruktūrą. Vėliau pats generolas teigė, kad jam komentuojant biudžetą įvyko nesusipratimas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai, kas įvyko Krašto apsaugos ministerijoje praėjusį antradienį, tai yra netoleruotina ir nepriimtina. Normalioje valstybėje, kur yra valdančioji dauguma, ne generolas turi kištis į politikos formavimą ir ne generolai gali nurodinėti, kaip turi civiliai gyventi ir ką turi daryti, ir krašto apsaugos ministrė, aš manau, tikrai turėjo žinoti, kas vyksta pas juos ministerijoje“, – sakė R. Žemaitaitis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, ministrės pirmininkės ir socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus pasipiktinimą sukėlė Krašto apsaugos ministerijoje surengtas neformalus kitų metų gynybos biudžeto pristatymas nuomonės formuotojams, po kurio socialiniuose tinkluose paskelbta, jog Vyriausybė nevykdo pažado pasiekti 5 proc. BVP finansavimą krašto apsaugai.

REKLAMA

Vis dėlto vėliau paviešintame kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai numatyta skirti 5,38 proc. BVP arba 4,79 mlrd. eurų.

M. Sinkevičius tai pavadino „keistu žanru“, I. Ruginienė – sabotažu, nesusipratimu. Nors krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė apie tokį susitikimą nežinojusi, abu socialdemokratų lyderiai tvirtino netikintys ministre.

REKLAMA

Premjerė I. Ruginienė pirmadienį teigė, kad jos pasitikėjimas D. Šakaliene yra sušlubavęs, o pati ministrė sakė, kad jai neaišku, kaip toliau galima „dirbti tokioje atmosferoje“, ir tikino, kad apie savo ateitį Vyriausybėje nuspręs pasitarusi su komanda.

I. Ruginienė pirmadienį taip pat paskelbė, kad iš KAM atimama atsakomybė kuruoti gynybos pramonę, šią sritį toliau prižiūrės Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aušrinė Norkienė. ELTA / Žygimantas Gedvila
„Aušriečiai“ ir „valstiečiai“ sieks bankų mokesčio įvedimo (5)
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Dainius Labutis
Sinkevičius apie Žemaitaičio pareiškimus: divizija išlieka prioritetu, lėšos gynybai nebus mažinamos (7)
Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)
Nausėda rėžė: Žemaitaičio viltys „Lietuvą apginti savo liežuviu ar feisbuko postais“ nedaug ko vertos (82)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Opozicija apie Žemaitaičio pasisakymus dėl lėšų gynybai: torpeduoja saugumo pamatus (31)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų