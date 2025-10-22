Mirus vos 21-erių garsiam Lietuvos plaukikui – policijos žinia

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie M. Tretjako netektį pranešta spalio 16 dieną.
Po 21-erių plaukiko mirties pradėti du ikiteisminiai tyrimai
Po jauno, 21-erių sportininko mirties pradėti du ikiteisminiai tyrimai. Tai naujienų portalui tv3.lt patvirtino Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė.
„Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų teigimu, pradėti tyrimai mirties priežasčiai nustatyti ir pagal LR BK 259 str.“, – nurodė atstovė.
Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 259 straipsnis apibrėžia „neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti“.
Jame numatoma:
„1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
3. Asmuo, kuris savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, laikytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą.“
Mirė 21-erių plaukikas Martinas Tretjakas
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, apie M. Tretjak netektį socialiniuose tinkluose pranešė Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus paliko ilgametis „Gintaro“ sporto centro sportininkas, Lietuvos plaukimo meistras Martin Tretjak.
Martin mūsų centre žengė pirmuosius žingsnius dar 2011 metais – jaunas, ryžtingas ir kupinas entuziazmo. Per daugelį metų baseinas tapo jo antraisiais namais, o jis pats – pavyzdžiu daugeliui jaunųjų sportininkų savo nuoširdumu ir begaliniu atsidavimu sportui.
Per savo sportinę karjerą Martin pasiekė įspūdingų rezultatų – jis ne kartą gerino Lietuvos rekordus estafetiniuose plaukimuose, garsindamas savo vardą ir mūsų centro bendruomenę visoje šalyje. 2024 m. kovo 23–24 d. Baltijos šalių čempionate Martin įvykdė normatyvus ir tapo Lietuvos plaukimo meistru.
Iš visos širdies reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir draugams“, – spalio 16 dieną dalijosi sporto centras.
Su 21-erių sportininku, plaukimo meistru atsisveikinta spalio 16–17 dienomis Klaipėdoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!