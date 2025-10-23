Jautrus atsisveikinimas: merginą palydėjo ne tik artimieji, bet ir medikai

18-metė Kimber Mills buvo pašauta sekmadienio rytą miškingoje vietovėje Pinsono mieste, Alabamoje.
Kaip teigia miesto apygardos biuras, įtariamasis, 27 metų Stevenas Tyleris Whiteheadas, į įvykio vietą atvyko 12:24 val. ir po žodinio bei fizinio konflikto paleido keletą šūvių iš ginklo.
Susišaudymas baigėsi tragedija
Aukos sesuo, Ashley Mills, pasakojo, kad niekas nepažinojo įtariamojo. Ji pridūrė, kad T. Whiteheadas bandė užkalbinti vieną iš K. Mills draugių. A. Mills teigimu, mergina pasiskundė savo vaikinui, ir būtent dėl to kilo muštynės, kurios baigėsi šūviais. Incidento metu iš viso buvo sužeisti keturi žmonės.
„Kimber pateko į įvykių sūkurį“, – sakė A. Mills.
Nukentėjusioji K. Mills mokėsi vidurinėje mokykloje, laisvalaikiu šoko ir užsiiminėjo lengvąja atletika ir galvojo apie slaugos studijas. Merginos sesuo pranešė, kad K. Mills gyvybė užgeso trečiadienio naktį.
„Mūsų miela sesutė vakar vakare 19:08 val. iškeliavo pas Viešpatį! Ji sulaukė didžiausio susibūrimo garbės takui, kokį kada nors matė gydytojas! Ji buvo ir yra labai mylima daugelio žmonių. Mes tavęs pasiilgsime, Kimber! Kiekvienas gali dalintis šiuo įrašu ten, kur mano esant reikalinga!“ – rašė A. Mills „Facebook“ tinkle.
Kelios dienos po įvykio: merginos gyvybė užgeso
A. Mills sakė, kad sesers sužalojimai buvo pernelyg sunkūs, ir pridūrė, kad antradienio popietę buvo surengtas garbės takas.
„Jos smegenys patyrė pernelyg didelę traumą. Mes nusprendėme netaikyti gaivinimo priemonių, nes nenorėjome jai dar labiau pakenkti. Mes jau pasirūpinome, kad ji taptų organų donore, nes to ji norėjo“, – atviravo aukos sesuo.
Rylie Cirbo, kuri pažinojo K. Mills, sakė: „Aš norėčiau, kad ji būtų žinoma dėl savo šviesaus charakterio ir plačios šypsenos, o ne dėl tragedijos.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!