Anglijoje nužudyta 9-erių lietuvė: aiškėja naujos detalės

Kraupus nusikaltimas įvykdytas prieš trejus metus, 2022 m. liepos 28 d.
Aiškėja daugiau detalių apie Anglijoje nužudytą 9-metę lietuvę: mergytė užpulta žaidžiant su sese (13 nuotr.)
Anglijoje nužudyta lietuvė mergaitė
9-erių mergaitė lietuvė žaidė gatvėje prie savo mamos parduotuvės Jungtinėje Karalystėje, Bostone, Linkolnšyro grafystėje.
Mergaitė buvo subadyta peiliu. Nepaisant greitosios pagalbos medikų ir pareigūnų pastangų, mergaitė mirė.
Policija lietuvį sulaikė praėjus dviem dienoms. Buvo išplatinta jo nuotrauka, gyventojai buvo raginami būti atidūs.
Tragiško įvykio sukrėsta ne tik lietuvių, bet ir visa miestelio bendruomenė.
Vietos gyventojai apie nelaimės ištiktą šeimą atsiliepė labai palankiai, kalbėjo, kad užpuolimo metu mergaitės motina galėjo būti netoli, savo darbovietėje, o dukrelė tuo metu esą galėjo žaisti su savo mažesniąja seserimi.
Žmonės kalba, kad įdarbinimo agentūroje dirbanti mergaitės motina sulaukdavo grasinimų iš savo klientų kitataučių imigrantų, ieškančių darbo, tačiau negali suprasti, kas ir kodėl nužudė jos mažametę dukterį.
„Aš neprisipažįstu kaltu dėl nužudymo“, – anksčiau sakė lietuvis, kaltinamas nusikaltimu.
Tačiau lietuvio atstovas Johnas McNally pareiškė, kad jis prisipažįsta kaltu dėl mergaitės nužudymo, kad jam būtų sumažinta atsakomybė.
Šaltinis:
tv3.lt
