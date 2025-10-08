Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Anglijoje nužudyta 9-erių lietuvė: aiškėja naujos detalės

2025-10-08 17:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-08 17:54

26-erių lietuvis neigia nužudęs 9-metę lietuvę, skelbia BBC. Mergaitė tiesiog gatvėje buvo subadyta peiliu.

Aiškėja daugiau detalių apie Anglijoje nužudytą 9-metę lietuvę: mergytė užpulta žaidžiant su sese  (nuotr. SCANPIX)
13

26-erių lietuvis neigia nužudęs 9-metę lietuvę, skelbia BBC. Mergaitė tiesiog gatvėje buvo subadyta peiliu.

REKLAMA
8

Kraupus nusikaltimas įvykdytas prieš trejus metus, 2022 m. liepos 28 d.

Aiškėja daugiau detalių apie Anglijoje nužudytą 9-metę lietuvę: mergytė užpulta žaidžiant su sese 
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aiškėja daugiau detalių apie Anglijoje nužudytą 9-metę lietuvę: mergytė užpulta žaidžiant su sese 

Anglijoje nužudyta lietuvė mergaitė

9-erių mergaitė lietuvė žaidė gatvėje prie savo mamos parduotuvės Jungtinėje Karalystėje, Bostone, Linkolnšyro grafystėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mergaitė buvo subadyta peiliu. Nepaisant greitosios pagalbos medikų ir pareigūnų pastangų, mergaitė mirė.

REKLAMA
REKLAMA

Policija lietuvį sulaikė praėjus dviem dienoms. Buvo išplatinta jo nuotrauka, gyventojai buvo raginami būti atidūs.

REKLAMA

Tragiško įvykio sukrėsta ne tik lietuvių, bet ir visa miestelio bendruomenė. 

Vietos gyventojai apie nelaimės ištiktą šeimą atsiliepė labai palankiai, kalbėjo, kad užpuolimo metu mergaitės motina galėjo būti netoli, savo darbovietėje, o dukrelė tuo metu esą galėjo žaisti su savo mažesniąja seserimi.

Žmonės kalba, kad įdarbinimo agentūroje dirbanti mergaitės motina sulaukdavo grasinimų iš savo klientų kitataučių imigrantų, ieškančių darbo, tačiau negali suprasti, kas ir kodėl nužudė jos mažametę dukterį.

„Aš neprisipažįstu kaltu dėl nužudymo“, – anksčiau sakė lietuvis, kaltinamas nusikaltimu.

Tačiau lietuvio atstovas Johnas McNally pareiškė, kad jis prisipažįsta kaltu dėl mergaitės nužudymo, kad jam būtų sumažinta atsakomybė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų