TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skaudi lietuvio mirtis Anglijoje: rastas be gyvybės ženklų

2025-10-08 12:29 / šaltinis: Anglija.lt
2025-10-08 12:29

Lietuvos piliečio, rasto be gyvybės ženklų viename name Anglijoje, Blakberne, mirtis „gali būti susijusi su narkotikais”, skelbia britų teisėsauga.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Bylos duomenimis, šių metų rugpjūčio 21 d. į namus Chester Street gatvėje atvykę medikai konstatavo 42 metų Aivaro Kazicko mirtį. Vyro tapatybę patvirtino jo teta, skelbia vietos spauda.

Ketvirtadienį, spalio 2 d., Prestono koronerių teisme prasidėjusio teismo proceso metu buvo pranešta, kad vyras buvo rastas be gyvybės ženklų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis buvo rastas namuose be gyvybės ženklų“, – sakė koronerio padėjėjas Richardas Tayloras.

Toksikologiniai tyrimai rodo, kad mirtis gali būti susijusi su narkotikais.

Galutinis teismo posėdis šioje byloje vyks Accringtono rotušėje gruodžio 18 d.

