  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dingusio 12-mečio artimieji ir tarnybos šaukiasi pagalbos: turi 1 svarbų prašymą

2025-09-16 10:20 / šaltinis: Anglija.lt
2025-09-16 10:20

Didžiojoje Britanijoje ieškoma dvylikamečio lietuvio, kuris sekmadienį dingo iš miesto centro, skelbia britų spauda.

Jungtinėje Karalystėje dingo dvylikametis lietuvis – artimieji meldžia visuomenės pagalbos (tv3.lt koliažas)

Didžiojoje Britanijoje ieškoma dvylikamečio lietuvio, kuris sekmadienį dingo iš miesto centro, skelbia britų spauda.

0

12-metis Markas dingo iš Northemptono sekmadienio popietę ir paskutinį kartą buvo matytas šio miesto Dallington rajone. Paskutinį kartą jis vilkėjo pilkos spalvos marškinėlius, mūvėjo ilgus pilkus šortus ir avėjo juodus sportinius batelius. Jo ūgis – apie 182 cm.

„Gal jūs matėte dingusį 12-metį Marką? Markas dingo Nortamptone ir paskutinį kartą buvo matytas miesto Dallington rajone sekmadienį, rugsėjo 14 d., popiet“, – nurodoma Northemptonshire'o policijos pranešime.

„Kai Markas buvo matytas paskutinį kartą, jis vilkėjo pilkus marškinėlius, mūvėjo ilgus pilkus šortus ir avėjo juodus sportinius batelius. Markas yra 180 cm ūgio, vidutinio sudėjimo ir šviesių plaukų. Jei matėte Marką arba turite informacijos apie jo buvimo vietą, prašome nesiartinti prie jo, bet skambinti numeriu 999. Taip pat galite pranešti apie jo pastebėjimą internetu policijai, nurodydami dingusio asmens numerį MPN4/2963/25“, – nurodoma pranešime.

„Markai, jei skaitai šį pranešimą, prašome kuo greičiau susisiekti su mumis, turime įsitikinti, kad esi sveikas“, – sakė pareigūnai.

