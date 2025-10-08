Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Londono policija išaiškino dešimtis tūkstančių telefonų pavogusią gaują

2025-10-08 15:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 15:57

Londono policija pranešė sutriuškinusi kontrabandininkų gaują, kuri iš Didžiosios Britanijos į Kiniją išgabeno dešimtis tūkstančių vogtų išmaniųjų telefonų. Konfiskuota tūkstančiai prietaisų , sulaikyti 46 asmenys.

Anglijos policija (nuotr. SCANPIX)

Londono policija pranešė sutriuškinusi kontrabandininkų gaują, kuri iš Didžiosios Britanijos į Kiniją išgabeno dešimtis tūkstančių vogtų išmaniųjų telefonų. Konfiskuota tūkstančiai prietaisų , sulaikyti 46 asmenys.

0

Gauja įtariama per praėjusius 12 mėnesių pavogusi iki 40 tūkst. išmaniųjų telefonų ir išgabenusi juos į Kiniją.

Tai atitinka iki 40 proc. visų per šį laikotarpį Londone pavogtų telefonų, teigiama Skotland Jardo pranešime. Pasak inspektoriaus Marko Gavino, gauja ypač taikėsi į „Apple“ markės telefonus. Gatvių vagišiams už kiekvieną pavogtą išmanųjį telefoną buvo mokama iki 300 svarų (apie 345 eurus).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Telefonų vagystės Londono gatvėse jau daug metų yra problema. Neretai pėstiesiems telefonus iš rankų išplėšia pro šalį važiuojantys motociklininkai arba dviratininkai. Didžios Britanijos sostinėje pavogtų telefonų skaičius, anot BBC, per praėjusius ketverius metus išaugo beveik tris kartus.

Smūgis spėjamai nusikalstamai gaujai yra dar praėjusį gruodį pradėtų tyrimų rezultatas. Sandėlyje netoli Hitrou oro uosto buvo rastas paketas su maždaug tūkstančiu telefonų „iPhone“. Prietaisai turėjo būti siunčiami į Honkongą. Pareigūnai konstatavo, kad beveik visi telefonai buvo pavogti – ir tai davė pradžią operacijai „Echosteep“.

