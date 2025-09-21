Už šį pažeidimą teisės vairuoti kasmet netenka apie 600 žmonių: automobilyje to geriau nedaryti

Mobiliųjų įrenginių naudojimas vairuojant vis dar išlieka opia problema. Lietuvos policija pažymi, kad kasmet išaiškinama per 43 tūkstančius atvejų, kai nepaisoma nustatytos tvarkos kelyje vairuojant. Apie 600 asmenų dėl į rankas antrą kartą paimto telefono netenka teisės vairuoti.
Policijos duomenimis, per šiuos metus iki liepos pabaigos buvo užfiksuotas 28 981 pažeidimas, kada vairuotojai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Kol kas tai trečias dažniausias pareigūnų fiksuojamas vairuotojų pažeidimas, kuris vietą užleidžia tik tai greičio viršijimui (223 897 pažeidimai) ir kitiems kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimams (230 381 pažeidimai).
Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu pažeidimų skaičius, kada vairuotojai naudojosi mobiliaisiais įrenginiais siekė 26 285 pažeidimus, o iš viso per 2024 m. užfiksuota 44 760 tokių pažeidimų.
Teigia, kad vairuotojam išsivysčiusi priklausomybė
Vairavimo instruktorius ir saugaus eismo ekspertas Artūras Pakėnas sako pastebintis, kad vairuotojai neleistinai naudojasi telefonu vairuodami net ir tuomet, kai transporto priemonėse būna įrengta laisvų rankų įranga.
O taip, pasak vairavimo instruktoriaus, yra dėl to, kad žmonėms yra išsivysčiusi priklausomybė nuo mobiliųjų įrenginių.
„Iš tikrųjų yra labai įsigalėję ir įaugę į kraują, egzistuoja priklausomybė (naudotis telefonu – aut. past.). Ir netgi man keista būna, kada aš matau, kad žmonės vairuoja pakankamai modernius automobilius, kuriuose yra laisvų rankų įranga arba laisvų rankų įranga labai nebrangiai kainuoja net, jeigu jūsų automobilyje jos nėra. Tai man keista, kai žmonės važiuodami, uždėję ant delno telefoną, kalba į jo apačią ir viena ranka vairuoja, o kita laiko telefoną“, – sako A. Pakėnas.
Tiesa, A. Pakėnas priduria, kad vien tik baudų ir policijos pajėgumų, pažaboti netinkamai besielgiančius vairuotojus, neužtenka.
O ir patys vairuotojai, nors ir supranta galimas rizikas, nėra pakankamai apšviečiami dėl galimų pasekmių.
Todėl, A. Pakėno teigimu, reikėtų skirti daugiau dėmesio vairuotojų švietimui apie pavojus, galinčius kilti kelyje, dėl mobiliojo įrenginio naudojimo vairuojant.
„Lieka du dalykai. Pirma, ugdymas, švietimas, kad tai yra negerai, su labiau gyvais pavyzdžiais. Ne sausa (informacija – aut. past.), o gal kokiais nors ugdančiais vaizdo įrašais, žiaurumais, kas atsitinka ir panašiai. Kitas dalykas, socialinis pasmerkimas, kad žmonės suprastų, kad tokia elgsena yra nepriimtina ir, jeigu tu taip elgiesi, tai yra neatsakinga“, – akcentuoja saugaus eismo ekspertas.
Gresia ir vairuotojo pažymėjimo atėmimas
Lietuvos policija pranešime žiniasklaidai primena, kad naudotis telefonu vairuojant galima tik keliais išskirtiniais atvejais:
- Leidžiama naudotis telefonu, kai transporto priemonė stovi, tačiau ne eismo srauto dalyje, pvz., prie raudono šviesoforo signalo ar spūstyje.
- Būtina naudoti laisvų rankų įrangą – telefonas turi būti specialiame laikiklyje.
- Leidžiama naudotis transporto priemonės įrangoje įmontuota laisvų rankų sistema.
Visais kitais atvejais sučiupus vairuotoją besinaudojant telefonu jam gali grėsti bauda nuo 60 iki 90 eurų ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas (nuo 1 iki 3 mėn.).
Be to, per pastaruosius metus beveik dvigubai išaugo asmenų, už naudojimąsi telefonu nubaustų antrą kartą, skaičius: nuo 340 (2022 m.) iki 623 (2024 m.). Jiems buvo skirta bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas.
Kaip atsispirti norui pasinaudoti mobiliuoju?
Lietuvos policijos psichologė Roberta Petkevičiūtė taip pat pasidalino ir keliais patarimais gyventojams, kaip atsispirti norui naudotis mobiliuoju telefonu, kai esate už vairo:
- „Nukreipkite dėmesį – stipriau suspauskite vairą ir suskaičiuokite iki penkių.
- Susikurkite taisyklę – „Galiu tikrinti telefoną tik sustojęs“ (pvz., degalinėje).
- Padėkite telefoną nepasiekiamoje vietoje – pavyzdžiui, padėkite jį ant galinės sėdynės.
- Įjunkite režimą „Netrukdyti“ – taip negirdėsite gundančių telefono pypsėjimų.
- Apdovanokite save – jeigu per visą kelionę nesinaudojote telefonu, pasimėgaukite skania kava“, – pataria Lietuvos policijos psichologė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!