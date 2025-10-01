Kalendorius
Aktualijos

Tyrimas: draudimas moksleiviams vakarais naudotis išmaniaisiais telefonais gerina miegą ir pasiekimus mokykloje

2025-10-01 13:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 13:13

Griežtos išmaniųjų telefonų naudojimo taisyklės duoda rezultatų: tie moksleiviai, kuriems tėvai vakarais neleidžia naudotis telefonu, miega vidutiniškai 40 minučių ilgiau ir mokykloje jiems sekasi geriau, rodo naujas Ženevos universiteto tyrimas, kuriuo remiasi šveicarų naujienų agentūra SDA.

Kiek mikrobų slepiasi ant jūsų telefono? Specialistai įspėja dėl vienos klaidos (nuotr. SCANPIX)

1

„Todėl tėvai vaidina labai svarbų vaidmenį. Jų įsitraukimas tiesiogiai veikia vaikų sveikatą ir rezultatus“, – trečiadienį Ženevos universiteto pranešime cituojamas studijos autorius Kevinas Mammeris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo, kurio rezultatai paskelbti specializuotame žurnale „Discover Public Health“, metu mokslininkai analizavo daugiau kaip 300 moksleivių, kurių amžius nuo 13 iki 15 metų, atsakymus. Prieš tai jie užpildė klausimyną apie savo miego įpročius ir tėvų taikomas taisykles dėl ekranų naudojimo. 

Rezultatai parodė: moksleiviai, kurie paklūsta griežčiausioms taisyklėms, t. y. miegamajame neturi išmaniojo telefono ir nenaudoja jo vakare, naktį miega vidutiniškai 40 minučių ilgiau.

„Tai yra daug, turint omenyje, kad šiai amžiaus grupei reikia devynių valandų miego, tačiau ji miega tik 7–8 valandas. Kiekvieną savaitę šios papildomos 40 minučių atitinka beveik vieną naktį miego“, – pranešime pabrėžia studijos vadovė Virginie Sterpenich.

Tuo tarpu silpnos taisyklės jokios naudos neduoda – tai dar vienas tyrimo rezultatas. Moksleivių, kuriems taikomos griežtos taisyklės, pasiekimai mokykloje vidutiniškai yra geresni nei tų, kuriems tėvai griežtų naudojimosi telefonu taisyklių netaiko.

Kitokie suvaržymai, pavyzdžiui, kasdien prie telefono ekrano praleidžiamo laiko ribojimas ar nustatytas laikas, kai prietaisas neturėtų būti naudojamas, reikšmingos įtakos miego trukmei, anot tyrimo, neturėjo.

Šie rezultatai rodo, kad taisyklės, reikalaujančios fiziškai pašalinti išmaniuosius įrenginius iš miegamojo, įvedimas yra susijęs su ilgesne miego trukme, akcentuoja tyrėjai savo studijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

