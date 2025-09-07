Psichiatras apie žalingą tėvų elgesį su vaikais: tokioms mamytėms norisi ką nors negražaus pasakyti

Apie problemas, kylančias dėl nesaikingo informacinių technologijų vartojimo, gydytojas psichiatras diskutavo ir portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“.
Įspėja tėvus: drauskite vaikams ekranus
Pasak didelę patirtį sukaupusio psichiatro, kartais tėvai nė nesuvokia, kokią žalą daro vaikams patys be paliovos naudodamiesi išmaniaisiais įrenginiais ir kartu vaikams pamokslaudami apie to žalą.
„Jeigu tėvai patys neišlenda iš telefonų, iš kitų ekranų ir sakys, kad tu, vaikeli, taip geriau nedaryk... Čia tas pats, kas seniau su alkoholikais tėvais būdavo, kai sėdi prie stalo ir geria, o vaikui sako, kad tu, vaikeli, geriau negerk, matai, kaip blogai būti alkoholiku. Tai čia yra labai panašu ir labai svarbu yra šeimos tradicijos, kad nebūtų telefonų valgant prie stalo. Nes kaip tu vaiką išmokysi nelįsti į telefoną, jeigu tie patys tėvai ateina ir prie stalo iškart išsitraukia telefonus ir kažką maigo“, – tėvams nekartoti šių klaidų patarė M. Marcinkevičius.
Tad kaip žinoti, kiek skirtingo amžiaus vaikui jau galima praleisti laiko ekranuose?
Pasak eksperto, to visada galima paklausti ir dirbtinio intelekto ar pasiieškoti informacijos internete. Tai pat specialistas rekomenduoja naudotis praleidžiamą laiką telefone išmatuojančiomis specialiomis programėlėmis.
„Nuo dviejų iki keturių metų būtų galima duoti valandą per dieną ir atitinkamai maždaug kas du metai prisideda apie valanda iki maksimumo, kuris prasideda nuo 14–17 metų – iki 4 valandų. Ir čia įeina visas laikas prie ekranų: mokymasis, filmo žiūrėjimas ir nereiškia, kad tiek laiko jis gali sėdėti socialiniuose tinkluose“, – sakė psichiatras.
M. Marcinkevičių taip pat ypač piktina vaizdai, kai pamato tėvus, duodančius vaikams telefonus, kuriems dar nesuėję dveji metai.
„Iki dviejų metų vaikai iš viso neturėtų gauti telefonų. Jeigu jis nori žaisti, duokite jam seną išjungtą telefoną tegul jis prie ausies prisideda, mato, kaip tėvai daro. Žinokit, atsiprašau, bet kai aš pamatau visiškai mažutį vaiką kavinėje, mamos tuo metu geria kavą ar vyną, o vaikai pasodinti visiškai mažučiai ir įsikniaubę į ekranus, tai toms mamytėms ir tėveliams tikrai norisi prieiti ir ką nors negražaus pasakyti, nes tai yra baisu“, – galvą kraipė specialistas.
Daugiau apie tai, kodėl gydytojui psichiatrui siaubą kelia į ekranus įsikniaubę maži vaikai ir tai jiems leidžiantys tėvai, kokias pasekmes ir ligas iššaukia besaikis interneto vartojimas, kodėl į socialinius tinklus reikėtų žvelgti lygiai taip pat kaip į alkoholį ir narkotikus, sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas
00:23 Kodėl gydytojo psichiatro nėra nė viename socialiniame tinkle
03:40 Kokias būsenas sukelia virtualus pasaulis ir jo taisyklės
10:57 Ar visuomenė kvailėja ir bukėja?
15:09 Vis daugiau žmonių patenka į psichiatrines ligonines
21:01 Įspėja tėvus: drauskite vaikams ekranus
23:04 Psichiatras apie kavą geriančias mamas ir į telefonus sulindusius vaikus
27:27 Apie autizmo spektro sutrikimus, narcizų kartą
30:42 Psichiatro palinkėjimas
„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!