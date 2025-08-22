Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Japonijos miestas ragins riboti išmaniųjų naudojimą: siūlo ne daugiau kaip 2 val. per dieną

2025-08-22 19:06 / šaltinis: BNS
2025-08-22 19:06

Vienas Japonijos miestas ragins visus išmaniųjų telefonų naudotojus riboti ekranų laiką iki dviejų valandų per dieną ne darbo ar mokymosi laiku. 

Telefonas (nuotr. Josvydas Elinskas/BNS)

Vienas Japonijos miestas ragins visus išmaniųjų telefonų naudotojus riboti ekranų laiką iki dviejų valandų per dieną ne darbo ar mokymosi laiku. 

0

Siūlomas potvarkis nenumato jokių baudų. 

Pagal potvarkio projektą, rekomendacija riboti išmaniųjų telefonų naudojimo laiką visiems Japonijos centre esančios Tojoakės gyventojams nebus privaloma, o už laiko viršijimą nebus skiriamos baudos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasiūlymo tikslas – „užkirsti kelią pernelyg dažnam prietaisų, sukeliančių fizines ir psichines sveikatos problemas, įskaitant miego sutrikimus, naudojimui“, penktadienį pareiškime teigė meras Masafumi Koki.

Projekte pradinių klasių moksleiviai raginami vengti naudotis išmaniaisiais telefonais po 21 val., o vidurinės mokyklos moksleiviai skatinami jų nebenaudoti po 22 valandos. 

Šis žingsnis sukėlė nepasitenkinimą internete, daug kas šį planą vadino nerealistišku.

„Suprantu jų ketinimus, bet dviejų valandų apribojimas yra neįmanomas“, – socialiniame tinkle „X“ parašė vienas vartotojas. 

„Per dvi valandas negalėsiu net perskaityti knygos ar pažiūrėti filmo (išmaniajame telefone)“, – rašė kitas.

Kiti teigė, kad išmaniųjų telefonų naudojimas turėtų būti pačių šeimų priimamas sprendimas.

Meras, atkreipęs dėmesį į visuomenės pasipiktinimą, paaiškino, kad rekomendacija nėra privaloma ir pabrėžė, jog projekte „pripažįstama, kad išmanieji telefonai yra naudingi ir nepakeičiami kasdieniame gyvenime“.

Potvarkis bus svarstomas kitą savaitę, o jei bus priimtas, įsigalios spalį.

2020 metais Kagavos prefektūra priėmė pirmąjį tokio pobūdžio potvarkį, kuriuo siekiama, kad vaikai kompiuterinius žaidimus žaistų ne daugiau kaip valandą per dieną, o per moksleivių atostogas – ne ilgiau nei 90 minučių.

Prefektūra taip pat siūlė neleisti 12–15 metų vaikams naudotis išmaniaisiais telefonais vėliau nei 21 val., o 15–18 metų paaugliams – vėliau nei 22 valanda. 

Kovą paskelbtos Vaikų ir šeimų agentūros apklausos duomenimis, jaunuoliai Japonijoje darbo dienomis internete praleidžia vidutiniškai kiek daugiau nei penkias valandas per dieną.

