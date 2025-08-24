Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė atsidarė taškų sąskaitą Baltijos taurės turnyre

Antroje dvikovoje lietuvės 2:2 (2:1) išsiskyrė su Farerų Salų ekipa. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje mūsiškės 0:2 neprilygo estėms, o pasirodymą užbaigs trečiadienį, kai išmėgins jėgas su šeimininkėmis latvėmis.
Antrasis Lietuvos rinktinės susitikimas turnyre prasidėjo itin sėkmingai, mat lietuvės po Andrėjos Tamošauskaitės bei Augustės Kriūnaitės tikslių smūgių pirmavo 2:0.
Visgi dar pirmame kėlinyje Farerų Salų rinktinei pavyko deficitą sušvelninti, tad į pertrauką komandos išėjo lietuvaitėms pirmaujant 2:1.
Po pertraukos rungtynėse jau krito tik vienas įvartis. Jį pelnė Lietuvos rinktinės varžovės, kurios taip išplėšė tašką, o rungtynės baigėsi lygiosiomis 2:2.
U15 merginų Baltijos taurės turnyras
Farerų Salos – Lietuva 2:2 (1:2)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Monika Kriūnaitė, Andrėja Tamošauskaitė, Liepa Zlatkutė, Augustė Kriūnaitė, Adelė Baranauskaitė, Liepa Papievytė, Urtė Balčiūtė, Gytė Saulėnaitė, Rugilė Kamienaitė, Viktorija Liberė, Gerda Murauskaitė.
Atsargoje: Eivilė Riterytė, Audrė Lučinskaitė, Milana Vasiljeva, Karolina Mažūnaitė, Ieva Bendikaitė, Julija Laurenčikaitė, Beatričė Sinkevičiūtė, Taja Kutut, Amelija Gudmundsson.
