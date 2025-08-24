Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė atsidarė taškų sąskaitą Baltijos taurės turnyre

2025-08-24 19:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 19:35

Lietuvos merginų U15 rinktinė sužaidė antrąsias rungtynes Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre.

Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos merginų U15 rinktinė sužaidė antrąsias rungtynes Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre.

1

Antroje dvikovoje lietuvės 2:2 (2:1) išsiskyrė su Farerų Salų ekipa. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje mūsiškės 0:2 neprilygo estėms, o pasirodymą užbaigs trečiadienį, kai išmėgins jėgas su šeimininkėmis latvėmis.

Antrasis Lietuvos rinktinės susitikimas turnyre prasidėjo itin sėkmingai, mat lietuvės po Andrėjos Tamošauskaitės bei Augustės Kriūnaitės tikslių smūgių pirmavo 2:0.

Visgi dar pirmame kėlinyje Farerų Salų rinktinei pavyko deficitą sušvelninti, tad į pertrauką komandos išėjo lietuvaitėms pirmaujant 2:1.

Po pertraukos rungtynėse jau krito tik vienas įvartis. Jį pelnė Lietuvos rinktinės varžovės, kurios taip išplėšė tašką, o rungtynės baigėsi lygiosiomis 2:2.

U15 merginų Baltijos taurės turnyras

Farerų Salos – Lietuva 2:2 (1:2)

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Monika Kriūnaitė, Andrėja Tamošauskaitė, Liepa Zlatkutė, Augustė Kriūnaitė, Adelė Baranauskaitė, Liepa Papievytė, Urtė Balčiūtė, Gytė Saulėnaitė, Rugilė Kamienaitė, Viktorija Liberė, Gerda Murauskaitė.

Atsargoje: Eivilė Riterytė, Audrė Lučinskaitė, Milana Vasiljeva, Karolina Mažūnaitė, Ieva Bendikaitė, Julija Laurenčikaitė, Beatričė Sinkevičiūtė, Taja Kutut, Amelija Gudmundsson.

