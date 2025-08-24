Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Banga“ volu pervažiavo „Dainavą“

2025-08-24 19:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 19:36

Įspūdingu stiliumi į pergalingą ritmą Lietuvos futbolo A lygoje sugrįžo Gargždų „Banga". 26-ojo turo dvikovoje Alytuje net 5:0 (2:0) buvo sutriuškinta vietos DFK „Dainava".

Sherwinas Seedorfas | fkbanga.lt nuotr.

Įspūdingu stiliumi į pergalingą ritmą Lietuvos futbolo A lygoje sugrįžo Gargždų „Banga“. 26-ojo turo dvikovoje Alytuje net 5:0 (2:0) buvo sutriuškinta vietos DFK „Dainava“.

0

Pirmame kėlinyje kur kas pranašesni buvo svečiai iš Gargždų. Sykį standartinės padėties metu labai pavojingą smūgį atliko Deividas Malžinskas – Airidas Mickevičius išgelbėjo komandą. Vis dėlto 9-ąją minutę pastarasis neturėjo daug galimybių, kai po Akpe Victory perdavimo pasižymėjo Ignas Venckus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Banga“ apsukų nemažino: 33-iąją minutę džiaugėsi jau Vaidas Magdušauskas. Svečiai pasinaudojo oponentų nesėkmingu žaidimu savo aikštės pusėje – gargždiškis mušė taikliai.

Situacija po pertraukos dainaviečiams tik dar labiau suprastėjo. 50-ąją ir 56-ąją minutėmis triumfavo Sherwinas Seedorfas, o galutinį tašką 67-ąją minutę padėjo dublį įforminęs I. Venckus.

Gargždiškiai su 31 tašku žengia aštunti, Alytaus klubo sąskaitoje – 15 taškų ir 9-oji vieta.

