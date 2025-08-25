Žiaurus UFC legendos sūnaus išpuolis ringe: profesionalus imtynininkas patyrė veido lūžius ir neteko dantų

Šokiruojantis incidentas buvo tiesiogiai transliuojamas „Kick“ platformoje. Vaizdo įraše matyti, kaip R. Jacksonas įžengia į ringą per „Knokx Pro Wrestling“ renginį, pakelia nepriklausomą imtynininką Stuartą „Syko Stu“ Smithą virš galvos ir stipriai trenkia jį į žemę. Tuomet R. Jacksonas užšoka ant, regis, jau be sąmonės likusio imtynininko ir smogia jam į galvą daugiau nei 20 smūgių, kol galiausiai yra prievarta nuplėštas kitų imtynininkų.
Raja Jackson, son of Rampage, jumped into the ring and KO’d a pro wrestler 😳#MMA
pic.twitter.com/J6rzt6rohV— Cageside Access (@CagesideAccess) August 24, 2025
„Fightful“ žurnalistas Seanas Rossas Sappas šeštadienio vakarą pranešė, kad R. Jacksono ir S. Smitho pasirodymas buvo suplanuotas, tačiau nebuvo numatyta, jog smūgiai atrodys tokie tikri ir kad S. Smithas patirs tokias traumas. Pranešama, kad po incidento jis buvo „skubiai išvežtas į ligoninę su rimtais sužalojimais“.
25-erių R. Jacksonas turi profesionalios MMA kovotojo patirties. MMA legendos sūnus mėgėjų varžybose buvo pasiekęs 4 pergales, kol 2023 metais tapo profesionalu, bet savo debiutinėje lengvo svorio kategorijos kovoje „United Fight League 3“ turnyre vieningu teisėjų sprendimu pralaimėjo Steve’ui Collinsui.
R. Jacksono tėvas Quintonas Jacksonas šeštadienio vakarą paskelbė, kad S. Smithas jau „atgavo sąmonę ir yra stabilios būklės“. UFC legenda teigė, jog sūnaus išpuolis buvo „surežisuotas pasirodymas, kuris pakrypo netikėta linkme“ ir kad R. Jacksonas „neturėjo jokios priežasties dalyvauti tokiame renginyje“.
„Aš visiškai nepateisinu savo sūnaus veiksmų, – rašė Q. Jacksonas. – Jis dar prieš kelias dienas patyrė smegenų sukrėtimą treniruotėse ir neturėjo jokio pagrindo užsiimti fiziniu kontaktu. Kaip tėvas, esu labai susirūpinęs tiek jo sveikata, tiek pono Smitho gerove.“
„Noriu išsklaidyti dezinformaciją apie savo sūnų Rają. Patvirtinta, kad imtynininkas „Syko Stu“ yra sąmoningas ir stabilus. R. Jacksonas netikėtai gavo smūgį į galvą iš jo vos prieš S. Smitho kovą, jam buvo pasakyta, kad galės atkeršyti ringe. Maniau, kad tai buvo šou dalis. Tai buvo blogas sprendimas ir pasirodymas, kuris pakrypo netikėta linkme. R. Jacksonas yra MMA kovotojas, o ne profesionalus imtynininkas ir neturėjo jokios priežasties dalyvauti tokiame renginyje. Aš visiškai nepateisinu savo sūnaus veiksmų. Jis dar prieš kelias dienas patyrė smegenų sukrėtimą treniruotėse ir neturėjo jokio pagrindo užsiimti fiziniu kontaktu. Kaip tėvas, esu labai susirūpinęs tiek jo sveikata, tiek pono Smitho gerove. Labai apgailestauju, kad visa tai įvyko, tačiau šiuo metu mano didžiausias rūpestis yra pono Smitho atsigavimas. Atsiprašau jo vardu ir „Kick“ dėl šios situacijos.“
„Knokx Pro Wrestling“ sekmadienio rytą išplatino pranešimą, kuriame situacija įvardyta kaip „šlykštus“ ir „nepateisinamas veiksmas“.
„Visų pirma mūsų mintys ir maldos yra su mūsų broliu p. Stuartu Smithu, jo sveikata yra mūsų prioritetas ir mes atidžiai ją stebime.
Tai, kas turėjo būti suplanuotas ir suderintas imtynių epizodas, virto savanaudišku, neatsakingu smurto aktu prieš poną Smithą. Šis nepateisinamas veiksmas yra smerktinas ir neturėjo niekada įvykti.
Per 17 metų „Knokx Pro Wrestling Academy“ veiklos istoriją niekada nėra nutikę nieko tokio šlykštaus, todėl atsiprašome savo žiūrovų ir gerbėjų“, – rašoma pranešime.
Vėliau buvo paskelbta, kad S. Smithas yra sąmoningas ir net prisimena kai kuriuos įvykius iš užpuolimo.
Imtynininkas Douglasas Malo, renginyje padėjęs sustabdyti R. Jacksono ataką, pirmadienį „USA Today“ teigė, kad S. Smithas neteko „daug dantų“ ir patyrė keletą veido kaulų lūžių.
„Jis springo savo paties krauju ir dantimis, – sakė D. Malo. – Kažkas priminė, kad salėje yra vaikų ir aš pagalvojau: „O Dieve.“ Tas vaikas sėdėjo ir klausė: „Ar tau viskas gerai? Ar tai buvo tikra? Kas vyksta? Kodėl niekas jam nepadėjo?“ Jo veide matėsi baimė.“
S. Smithas yra karo veteranas, 2009 metais po tarnybos išėjimo prisijungęs prie „KnokX Pro Wrestling“. Anksčiau imtynių akademijos išplatintame reklaminiame klipe S. Smithas sakė, kad „kenčia nuo potrauminio streso sutrikimo (PTSS)“ ir pradėjo užsiimti imtynėmis tam, kad turėtų veiklą, į kurią galėtų „susitelkti“, prisitaikydamas prie civilinio gyvenimo.
