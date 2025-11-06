 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrio kirtis „Nemuno aušrai“: jaučiuosi „lyg rankiodamas, kas pridirbta ant kilimo“

2025-11-06 13:04 / šaltinis: BNS
2025-11-06 13:04

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia vis sulaukiantis partnerių klausimų dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ ir kartais jaučiasi lyg „rinkdamas tai, kas pridaryta ant kilimo“.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia vis sulaukiantis partnerių klausimų dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ ir kartais jaučiasi lyg „rinkdamas tai, kas pridaryta ant kilimo“.

11

„Aš esu įsitikinęs ir tuo tikiu, kad mūsų visuomenėje absoliuti dauguma tokių nuostatų (antisemitinių – BNS) nesilaiko. Aš esu įsitikinęs, kad ne man vienam yra gėda. Ir galvojant apie tą situaciją, tai man padeda oriai laikyti Lietuvos vėliavą“, – naujienų portalo „Lrytas“ laidoje „Iššifruoti esmę su Dovydu Pancerovu“ sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ir taip, jaučiuosi kartais eidamas su šiupeliu lyg rankiodamas, kas pridirbta ant kilimo. Taip jaučiuosi. Bet ir tą darbą reikia irgi padaryti aukštesnių tikslų labui“, – tvirtino jis.

K. Budrys patvirtino, kad užsienio partneriai per susitikimus nepraleidžia progos paklausti dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ ir pasiteirauti, ar nepasikeitė Lietuvos pozicija įvairiais vertybiniais klausimais.

Anot jo, situacijos negerina ir publikacijos užsienio žiniasklaidoje, kuriose abejojama Lietuvos užsienio politikos tęstinumu, tam tikrų skelbiamųjų įsipareigojimų tikrumu.

„Taip, reikia komentuoti ir atsakinėti į klausimus. Ir tas yra dėmesys natūralus. Tas dėmesys, kuris yra susijęs su antisemitizmo apraiška, jis yra nenatūralus, iš viso jo neturėtų būti. Bet čia yra tada jau klausimas mums patiems, o kiek mes patys galime šitas temas visas toleruoti ir kokios mūsų pačių turi būti reakcijos? Mes patys turime brėžti brūkšnį ir mest visa tai lauk. Man tada nereikės dirbti“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

„Tai yra vertybinis klausimas. Ir apie tai reikia mūsų viduje visų pirma šnekėti. O tai, kad mums primena, taip, man yra gėda. Tai, kad man pabaksnoja, man yra gėda. Aš norėčiau, kad viso to nebūtų“, – teigė jis.

BNS rašė, kad po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo liepos mėnesį naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius. 

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis yra teisiamas dėl neapykantos prieš žydus kurstymo ir Holokausto neigimo. Kontroversijų yra sukėlę jo komentarai dėl paramos Ukrainai ir gynybos biudžeto.

