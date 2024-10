Elenos Karalienės patirtis su „Vinted“: kaip pirkti dėvėtus drabužius ir nedaryti klaidų?

REKLAMA

„Nesu materialistė ir nesureikšminu aprangos, todėl apsipirkinėju retai. Žinoma, drabužiai turi būti kokybiški, gražūs, patogūs, bet taip pat tarnauti ne vieną sezoną. Mano spintoje yra drabužių, kuriuos nešioju tikrai ne vienus metus – jei drabužis patogus ir geros būklės, kam jį keisti?“ – teigia ji, pabrėždama, kad kokybė ir ilgaamžiškumas jai yra prioritetas.

Suknelė, vilkėta per 18-ąjį gimtadienį – iš antrų rankų

Pasak Elenos, „Vinted“ tapo neatsiejama jos apsipirkimo dalimi, nes čia ji gali greitai rasti specifinius drabužius, reikalingus renginiams ar išskirtinėms progoms.

„Man patinka šioje platformoje ieškoti nišinių drabužių, nes dažnai prireikia ko nors išskirtinio, pavyzdžiui, žėrinčios sidabrinės delninės, kai to reikalauja aprangos kodas. Tokius daiktus dažnai perku per „Vinted“, nes jie kainuoja mažiau nei parduotuvėje ir yra puikios kokybės,“ – atskleidžia ji ir prisimena, kaip šventiniu laikotarpiu staiga prireikus raudono megztinio, pavyko greitai rasti būtent per „Vinted“.

Radijo ir televizijos laidų vedėja prisimena, kad pirmoji suknelė, kurią ji įsigijo savarankiškai, taip pat buvo pirkta per „Vinted“. „Suknelė išliko įsimintina iki šiol. Prisimenu, ją vilkėjau net per savo 18-ąjį gimtadienį, kurį švenčiau vasarą lauke su draugais. Ji mane iškart patraukė – kukli, paprasta, tamsiai mėlynais ir juodais langeliais, tačiau puikios kokybės, dar geresnės kainos ir vaizdo.“

Kokiomis gudrybėmis vadovaujasi ieškodama drabužių?

E. Karalienė pasakoja, kad drabužių pirkimas iš antrų rankų – tai ne tik praktinis sprendimas, bet ir žingsnis link sąmoningesnio vartojimo.

„Juk drabužiai gali būti dėvimi kelis kartus, o tai padeda sumažinti masinį vartojimą“, – akcentuoja Elena. Ji tiki, kad masinis vartojimas daro didelę žalą aplinkai, todėl pirkti naudotus daiktus vietoj naujų yra geriau klimatui.

Paklausta, kokiais principais ir gudrybėmis vadovaujasi ieškodama drabužių „Vinted“ platformoje, radijo laidų vedėja atskleidžia, jog jai svarbiausia yra tiksliai žinoti, ko ieško. Be to, kita esminė taisyklė – rinktis geros arba labai geros kokybės drabužius, nes jie gali būti tokios pat būklės kaip ir iš parduotuvių lentynų, tačiau už mažesnę kainą.

„Žinoma, pati taip pat nevengiu per „Vinted“ parduoti nenešiojamų drabužių ar avalynės. Štai visai neseniai pardaviau naujus sportinius batelius – jie buvo išskirtinės kolekcijos, tačiau man, kai atkeliavo siunta, pasirodė per maži. Tokio dydžio, kokio man reikėjo, niekur neradau, tad nusprendžiau, kad nenešiosiu šių, per mažų batelių. Labai greitai, vos per kelias dienas, juos nupirko pirkėja iš Suomijos,“ – dalijasi E. Karalienė ir skatina tuos, kurie dar nesiryžo pirkti dėvėtų drabužių, išbandyti šį būdą.

Ji tiki, kad dėvėtų drabužių pirkimas per „Vinted“ ne tik padeda sumažinti vartotojiškumą, bet ir ugdo atsakingesnį požiūrį į mados „vartojimą“. „Vinted“ padeda labiau atsirinkti drabužius ir prailginti jų gyvavimo ciklą , o tai yra svarbus žingsnis link atsakingesnio vartojimo.