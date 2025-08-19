Automobilis, kuris niekada nesensta: kodėl tai yra svarbu?

Jų kuriami sprendimai leidžia nieko fiziškai nekeičiant nuvažiuoti daugiau kilometrų, mėgautis naujomis funkcijomis ar tiesiog ramiau jaustis dėl pašalintų programinės įrangos spragų. Vairuotojams ne mažiau svarbu, kad naujausia programinė įranga elektromobiliuose atsirastų kaip galima greičiau. O kaip gamintojai gali tai užtikrinti?
Straipsnio autorius – Dainius Jakas.
Šiuolaikiniai automobiliai – lyg kompiuteriai
Kartais juokaujama, kad kompiuterio, automobilio ar televizoriaus programinė įranga pasensta vos šiems palikus prekybos saloną. Šiame juoke tikrai slypi dalis tiesos. Programinė įranga kone visuose šiuolaikiniuose įrenginiuose nuolat atnaujinama, ir automobiliai šiandien jau nebe išimtis.
Atnaujinta programinė įranga leidžia be mechanikų įsikišimo ir papildomų komponentų pirkimo įdiegti naujas funkcijas, pašalinti ankstesnes klaidas ar išspręsti saugumo spragas, atrandamas jau po to, kai automobilis palieka gamyklą.
Tikriausiai kiekvienas išmaniųjų įrenginių naudotojas yra įpratęs tokius atnaujinimus atsisiųsti internetu. Na o dabar ir automobilių gamintojai prie to pratina šiuolaikinių elektromobilių (neretai - ir modelių su vidaus degimo varikliais) vairuotojus.
Dar visai neseniai, norint atnaujinti automobilio programinę įrangą, reikėdavo būtinai vykti į oficialią atstovybę ar servisą. Tai užimdavo laiko, sukeldavo nepatogumų, o kai kurie vairuotojai net nesuprasdavo, kam tokie atnaujinimai reikalingi.
Šiandien situacija yra kitokia - jei jūsų vairuojamas modelis turi nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo (OTA – angl. over-the-air) funkciją, vadinasi, jūsų automobilis gali nuolat atsinaujinti be papildomų vizitų servise.
Vieną vakarą jūsų elektromobilio informacijos ir pramogų sistema gali atrodyti kiek senstelėjusi, o jau kitą rytą tapti patogiau valdoma, turėti išmanesnę maršrutų planavimo funkciją, realiuoju laiku rodyti įkrovimo taškų prieinamumą, o šilumos siurblys žiemą pradėtų naudoti mažiau energijos. Skamba puikiai, ar ne?
Tokios galimybės jau tampa įprastos. Leidinio „Automotive World“ duomenimis, 2023 m. du trečdaliai JAV, Europoje ir Kinijoje parduotų elektromobilių buvo paruošti OTA funkcijai. „Cognitive Market Research“ tyrėjai suskaičiavo, kad Europoje OTA paslaugų rinkos apyvarta pernai siekė apie 1,07 mlrd. eurų, o per šį dešimtmetį ji kasmet turėtų augti vidutiniškai po 16,5 proc.
Daugiaženklės sumos
Nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo paslaugų rinkos finansinis potencialas yra tikrai nemažas. Visų pirma, gamintojai reikšmingai sutaupo laiko ir pinigų, kai jų klientams nereikia važiuoti į servisą vien tam, kad būtų prijungtas laidas ir įdiegta naujausia, pavyzdžiui, šilumos siurblio valdiklio programinės įrangos versija.
Įvertinus visus pasaulyje naudojamus elektromobilius, kiekvienas atnaujinimas gali trukti ilgai ir kainuoti gamintojui daugiaženkles sumas. O atnaujinimai juk vyksta nuolat! Tuo pačiu, milijonai vairuotojų sutaupo laiko, patogiai atnaujindami savo automobilius ten, kur jiems patogu.
Pavyzdžiui „Volvo“ per vieną tokį nuotolinį atnaujinimą patobulino „Apple CarPlay“ veikimą net 650 tūkst. savo automobilių, o „Tesla“ vienu programinės įrangos atnaujinimu pagerino visų pagamintų pikapų „Cybertruck“ greitojo įkrovimo spartą 20 proc. „Kia EV9“ modelyje naudojant
OTA jau buvo pagerintas išmanusis šilumos siurblio valdymas – žiemą tai suteikia papildomų nuvažiuojamų kilometrų vienu įkrovimu. Ir visa tai įvyko savininkui niekur nevažiuojant ar neapsilankant vizito gamintojo servise.
Tokių programinės įrangos atnaujinimų spektras elektromobiliuose itin platus, mat šios transporto priemonės pasižymi gausia programine įranga ir daugybė jų sistemų yra valdomos būtent programiniu kodu.
Pavyzdžiui, naujasis „Kia EV3“ kompaktiškasis krosoveris liepą gavo atnaujinimą, kuris suteikė prieigą prie „Netflix“ ir „YouTube“ programėlių, leidžiančių keleiviams patogiai pramogauti.
Anksčiau Pietų Korėjos elektromobilių gamintojas OTA atnaujinimu taip pat patobulino balso komandų paketą, o EV6 modelyje įdiegė išmanųjį maršrutų planavimą, kuris derina naujausią žemėlapių informaciją su baterijos naudojimo duomenimis.
Šiuo aspektu „Kia“ yra vienas entuziastingiausių gamintojų – OTA funkciją turi visi modernūs korėjiečių elektromobiliai. Taip pat šią funkciją turės netrukus pasirodysiantys nauji EV4 bei EV5 elektromobilių modeliai.
OTA atnaujinimus sėkmingai diegia ir kiti rinkos dalyviai: „Ford“ savo „F-150 Lightning“ modelyje taip tobulina valdymo sistemas, o „Mercedes-Benz“ siūlo tam tikras funkcijas nuotoliniu būdu aktyvuoti ar išplėsti pagal kliento poreikius.
Kodėl tai svarbu mums?
Kodėl tai svarbu Lietuvos vairuotojams? Visų pirma, taip elektromobiliai nuolat prisitaiko prie sparčiai besiplečiančio įkrovimo stotelių tinklo. Ar važiuosite nuo Vilniaus iki Palangos, ar nuo Kauno iki Biržų – kone kiekvieną mėnesį atsiranda naujų įkrovimo taškų, kuriuos verta įtraukti į savo maršrutus. Kitaip sakant, vairuotojams kelionės tampa vis sklandesnės ir reikalauja mažiau rūpesčių.
Antra, nuotoliniai atnaujinimai nuolat modernizuoja elektromobilį ir pagerina jo savybes. Tai reiškia, kad antrinėje rinkoje tokio automobilio vertė yra stabilesnė ar net aukštesnė nei tų, kurie neturi OTA galimybės. Pavyzdžiui, net trejų metų elektromobilis gali turėti naujausią baterijos valdymo programinės įrangos versiją, analogišką naujam modeliui.
Kuo pasirūpinti vairuotojui? Visų pirma, svarbu, kad OTA funkciją turintis automobilis būtų prijungtas prie stabilaus Wi-Fi ryšio.
Šiais laikais internetas yra praktiškai visur, tad tai nebus problema nei nuosavų namų, nei daugiabučių gyventojams. Žinoma, geriausia, kai atnaujinimai įdiegiami automobiliui stovint, tad tam idealiausias vieta - prie namų ar darbo.
Taip pat rekomenduojama nepamiršti perskaityti gamintojų įrangos atnaujinimų pastabų (angl. release notes), nes jose dažnai pateikiama informacija ne tik apie smulkių klaidų pataisymus, bet ir apie naujas funkcijas, apie kurias visai smagu ne tik žinoti, bet ir išbandyti.
Galiausiai reikėtų pasirūpinti, kad elektromobilio baterija prieš atnaujinimą būtų įkrauta bent iki 20 proc. – tai užtikrins sklandų atnaujinimo procesą, mat kai kurie elektromobiliai nevykdo atnaujinimų kai baterijos įkrovimo lygis yra žemas.
