Čekijoje – šurmulys: ieško į kelius sugrįžusio „Autostrados fantomo“

Čekijos greitkelyje į pietvakarius nuo Prahos vėl užfiksuotas neįtikėtinas vaizdas. Tarp įprastų automobilių eismo sraute pasirodė „Formulės 2“ lenktyninis bolidas. Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti, kaip raudonas lenktyninis automobilis ne tik važiuoja greitkeliu, bet ir sustoja degalinėje.
Čekijos policijos duomenimis, šis pasivažinėjimas, vykęs tarp Voznicės, Dobrišo ir Pribramo miestelių, vairuotojui uždirbo virtinę Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Automobilis nebuvo registruotas, neapdraustas, neturėjo galiojančios greitkelio vinjetės, taip pat įtariama, kad vairuotojas smarkiai viršijo leistiną greitį.
„Šiuo metu tikriname lydinčiųjų automobilių, kurių valstybiniai numeriai yra įskaitomi, vairuotojus. Taip pat analizuojame greitkelio kamerų įrašus ir prašome vairuotojų, kurie matė šį incidentą ir turi vaizdo registratorių įrašų, pasidalinti jais su mumis“, – teigė policijos atstovė.
Profesionaliai surengtas spektaklis
Vaizdo medžiagoje matyti, kad tai greičiausiai buvo iš anksto suplanuotas ir profesionaliai nufilmuotas triukas. Bolidas buvo filmuojamas įvairiais kampais – nuo tiltų ir iš greitai jį lydinčių automobilių. Įrašuose matyti, kad vairuotojas elgėsi apgalvotai: važiuodamas paskui sunkvežimį, jį lenkė tik tose vietose, kur tai daryti leidžiama.
Tai jau ne pirmas kartas, kai šis „autostrados fantomas“ pasirodo viešumoje. 2019 metais panašus raudonas vienvietis bolidas buvo užfiksuotas tame pačiame greitkelio ruože.
Tąkart policija nustatė 45-erių metų amžiaus automobilio savininką, tačiau nubausti jo nepavyko, nes dėl vairuotojo dėvėto šalmo nebuvo įmanoma nustatyti jo tapatybės. Panašus incidentas pasikartojo ir 2022 metais.
Ekspertai nustatė, kad greičiausiai tai yra GP2 serijos bolidas – tiesioginis šiuolaikinės „Formulės 2“ pirmtakas. Tokie automobiliai turi V8 variklius, generuojančius daugiau nei 600 arklio galių, ir gali pasiekti didesnį nei 300 km/val. greitį. Jie yra sukurti išskirtinai lenktynių trasoms ir nėra pritaikyti bendrojo naudojimo keliams.
Vairuotojui gresia itin griežtos bausmės
Jei „fantomo“ tapatybė bus nustatyta, jo laukia itin griežtos ir kompleksinės sankcijos. Vien už administracinius pažeidimus, tokius kaip vairavimas be registracijos, draudimo ar greitkelio vinjetės, piniginių baudų suma gali viršyti tris tūkstančius eurų.
Pavyzdžiui, už vairavimą be registracijos gresia ne tik bauda iki 2 000 eurų, bet ir teisės vairuoti atėmimas iki vienerių metų. Prie to prisidėtų baudos už draudimo ir vinjetės neturėjimą.
Padėtį dar labiau apsunkintų įrodytas greičio viršijimas. Jei leistinas greitis buvo viršytas daugiau nei 50 km/val, vairuotojui tektų sumokėti baudą iki 1 000 eurų ir atsisveikinti su vairuotojo pažymėjimu iki pusantrų metų.
Tačiau didžiausia grėsmė kiltų, jei būtų įrodyta, kad buvo organizuotos nelegalios lenktynės. Tokiu atveju vairuotojui grėstų baudžiamoji byla ir laisvės atėmimas iki dvejų metų, o sukėlus pavojų kitiems eismo dalyviams ar sužalojus žmones, įkalinimo bausmė galėtų išaugti net iki penkerių metų.
