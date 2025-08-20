Unikali retenybė: garsenybei priklausęs „Ferrari F50“ aukcione įvertintas rekordine suma

Mados ikonai Ralphui Laurenui kadaise priklausęs, „Giallo Modena“ spalvos superautomobilis, vienas iš vos dviejų pagamintų JAV rinkai, buvo parduotas už įspūdingą 9,245 milijono JAV dolerių (apie 7,9 mln. eurų) sumą.
Šis rezultatas ne tik gerokai viršijo išankstines prognozes, bet ir ankstesnį F50 modelio kainos rekordą pranoko net 67 procentais.
Kadaise buvęs kitų „Ferrari“ superautomobilių šešėlyje, F50 modelis pastaraisiais metais išgyvena tikrą išliekamosios vertės renesansą.
Šio konkretaus egzemplioriaus išskirtinė istorija ir retumas tapo lemiamais veiksniais, pakėlusiais jo kainą į naujas aukštumas.
Iš viso pasaulį išvydo tik 349 „Ferrari F50“ vienetai, o JAV rinkai buvo pritaikyti vos 55. Iš jų tik du buvo padengti sodria „Giallo Modena“ spalva, dėl kurios jį galima laikyti unikaliu.
Mados pasaulio vizionierius Ralphas Laurenas pirmuoju šio automobilio savininku tapo 1995 metais. Jo garaže superautomobilis praleido aštuonerius metus, kol 2003-iaisiais, nuriedėjęs maždaug 5300 kilometrų, perėjo į kitas rankas – jį įsigijo sutuoktinių pora iš Virdžinijos.
Šie naujieji savininkai buvo ne tik aistringi „Ferrari“ kolekcininkai, bet ir patyrę lenktynininkai, savo įgūdžius tobulinę „Ferrari Challenge“ varžybų serijoje.
Jų nuosavybėje automobilis buvo itin kruopščiai prižiūrimas ir saugomas. 2009 metais jo autentiškumas ir originalumas buvo patvirtintas prestižiniu „Ferrari Classiche“ sertifikatu. Po šio įvertinimo automobilis ilgam dingo iš viešumos ir tapo savotiška kolekcininkų pasaulio legenda.
Šių metų Monterėjaus automobilių savaitėje unikalus „Ferrari F50“ vėl pasirodė viešumoje. Nors aukciono namų ekspertai prognozavo, kad jo kaina svyruos tarp 6,5 ir 7,5 milijono dolerių, varžytinių metu kilęs ažiotažas visas prognozes paliko toli užnugaryje.
Galutinis plaktuko smūgis ties 9,245 mln. dolerių suma nustebino net ir labiausiai patyrusius rinkos dalyvius. Palyginimui, ankstesnis aukščiausias pasiekimas už F50 modelį buvo 5,532 mln. dolerių.
