„Bjauriausiu“ vadinamas „Ferrari“ parduodamas aukcione: važiuoti juo negalima, bet vertė – milijoninė

Kalifornijoje vykstančios Monterėjaus automobilių savaitės metu tradiciškai rengiama ir daugybė aukcionų. Šiemet „RM Sotheby's“ aukciono namų kataloge, greta įspūdingiausių planetos automobilių, atsidūrė ir tikras kuriozas.
Naujo savininko ieško 2011 metų „Ferrari“ prototipas, naudotas ankstyvajame tuomet būsimo hiperautomobilio „LaFerrari“ (2013 m.) kūrimo etape.
Žodį „bjauriausias“ antraštėje reikėtų vertinti su šypsena. Visgi, kuriant bandomuosius prototipus į išvaizdą neinvestuojama, nes didžiausias dėmesys skiriamas funkcionalumui ir technologijų bandymams.
Šis prototipas, gamykloje žymėtas kodu „F150 Muletto M4“, yra sukurtas automobilių entuziastų bendruomenės pripažinimą pelniusio „458 Italia“ pagrindu.
Prototipui specialiai pritaikytas kėbulas iki šiol „puikuojasi“ atvirais varžtais ir kniedėmis, išsikišančiais išmetimo vamzdžiais bei skirtingais stabdžių mechanizmais priekyje ir gale.
Tačiau svarbiausia detalė slypi šio prototipo kėbule. Jame tūno hibridinis dvylikos cilindrų „F140 FE“ variklis, kuris serijiniame „LaFerrari“ modelyje pasiekė 963 arklio galias.
Bandymams paruošto egzemplioriaus interjere netrūksta „458 Italia“ elementų, tačiau jame taip pat gausu unikalių detalių.
Ant vairo, vietoje eržilo logotipo, užklijuotas aukštos įtampos įspėjamasis lipdukas, prietaisų skydelyje sumontuoti papildomi jungikliai, o keleivio kojų zonoje matyti akumuliatorius.
Šis prototipas, gerai žinomas fotografams, kurie persekioja automobilių gamintojus. Vėliau jis buvo pasiūlytas įsigyti ištikimiausiems „Ferrari“ klientams. Tiesiog kaip kolekcinį artefaktą. Automobilis, žinoma, neturi galiojančios homologacijos ir negali būti registruotas eismui viešuose keliuose.
Taigi, šis istorinis „Ferrari“ kūrinys aukcione vėl ieško prisiekusio gerbėjo, kuris norėtų juo papildyti savo kolekciją.
„RM Sotheby's“ ekspertai prognozuoja, kad aukcione jis bus įvertintas nuo 900 000 iki 1,2 mln. JAV dolerių (apie 830 000 - 1,1 mln. eurų) suma.
