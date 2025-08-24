Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Apleistas sandėlis atvėrė lobių skrynią: dešimtys naujų superautomobilių, įskaitant lietuvių pamėgtą BMW

2025-08-24 10:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 10:01

Automobilių kolekcionierių pasaulį sudrebino žinia apie neįtikėtiną radinį Kalifornijoje. Dulkėtame ir dešimtmečius apleistame sandėlyje 88-erių metų savininkas slėpė dešimtis išskirtinių automobilių, kurių dėl garbaus amžiaus nebegalėjo vairuoti.

BMW M5 (nuotr. Silver Arrow Cars)
21

Automobilių kolekcionierių pasaulį sudrebino žinia apie neįtikėtiną radinį Kalifornijoje. Dulkėtame ir dešimtmečius apleistame sandėlyje 88-erių metų savininkas slėpė dešimtis išskirtinių automobilių, kurių dėl garbaus amžiaus nebegalėjo vairuoti.

0

Dabar, padedamas Kanados automobilių prekybos įmonės „Silver Arrow Cars“, jis nusprendė šią kolekciją ištraukti į dienos šviesą ir parduoti. Tarp pirmųjų atrastų perlų – beveik naujas „BMW M5 E39“, „Ferrari 550 Maranello“ ir „Ford GT“.

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra" rubrikoje.

Sandėlyje surasti automobiliai
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sandėlyje surasti automobiliai

Tokie atradimai primena, kad daugybė automobilių legendų didžiąją laiko dalį praleidžia paslėptos garažuose ar sandėliuose ir viešumoje pasirodo itin retai. Būtent todėl kiekvienas toks „garažo radinys“ sukelia didžiulį entuziastų susidomėjimą.

Trys pirmieji atskleisti automobiliai – tikra laiko kapsulė. Mėlynas „Ferrari 550 Maranello“ su V12 varikliu ir mechanine pavarų dėže vienoje vietoje prastovėjo 25 metus, o jo rida siekia vos 908 km.

Ne mažiau įspūdingas ir 2002-ųjų „BMW M5 E39“ – patobulinta modelio versija su legendiniu 400 AG V8 varikliu ir mechanine pavarų dėže. Per 24 metus jis nuvažiavo tik 6 838 km.

Trečiasis perlas – 2006-ųjų raudonas „Ford GT“ su 550 AG V8 varikliu. Skelbiama, kad šis automobilis dar niekada nebuvo užregistruotas. 

Po profesionalaus valymo ir būtiniausio techninio aptarnavimo, storu dulkių sluoksniu padengti automobiliai atgavo prarastą spindesį.

Anot „Silver Arrow Cars“, BMW M5 jau rado naują savininką – jį už neskelbiamą, bet neabejotinai įspūdingą sumą įsigijo prekybos įmonės pažįstamas. Dabar visas automobilių pasaulis dabar laukia žinių apie kitus sandėlyje slypinčius lobius.

