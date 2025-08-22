Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Lenkijos prezidentas – išrankus: įsigijo važinėjančią tvirtovę už beveik pusę milijono eurų

2025-08-22 09:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 09:01

Vos pradėjęs eiti pareigas, naujasis Lenkijos vadovas persėdo į naujausią BMW 7 serijos „Protection“ versiją. Tačiau greitas ir brangus pirkinys Lenkijos gyventojams kelia klausimų.

Karolis Nawrockis BNS Foto
15

0

Neseniai išrinktas Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis buvo pastebėtas naujame, moderniausia įranga aprūpintame limuzine. Valdžios automobilių parką papildė šarvuotas BMW„ 7 serijos „Protection“ modelis, kuris pakeitė senesnį „Mercedes-Benz“ S klasės automobilį. Juo anksčiau naudojosi Andrzejus Duda. Tačiau šis netikėtas automobilio parko atnaujinimas privertė spėlioti kodėl toks sprendimas buvo priimtas apskritai. 

Karolis Nawrockis (g. 1983 m.), istorikas, atstovaujantis „Teisės ir teisingumo“ partijai, po įtemptos kovos laimėjo prezidento rinkimus. Nors jo politinės pažiūros panašios į pirmtako A. Dudos, požiūris į automobilius, atrodo, skiriasi.

A. Duda savo kadencijos metu naudojosi šarvuotu „Mercedes-Benz“ S klasės W140 modeliu – šiandien jau gana senu automobiliu. Pasak lenkų leidinio „Auto Swiat“, K. Nawrockis nenorėjo toliau naudotis šiuo senu modeliu ir pareikalavo visiškai naujo BMW. 

Pranešama, kad naujasis 7 serijos „Protection“ modelis kainavo apie 2 milijonus zlotų (apie 460 000 eurų), o pats prezidentas jau buvo užfiksuotas važinėjantis šiuo modeliu. 

Vis dėlto abejonių kelia pats istorijos fonas. Tokio lygio šarvuoti automobiliai paprastai gaminami pagal specialų užsakymą, todėl jų pristatymas per kelias savaites po inauguracijos yra praktiškai neįmanomas.

Tai leidžia daryti dvi prielaidas. Arba sprendimas atnaujinti automobilį buvo priimtas anksčiau saugumo struktūrų, nepriklausomai nuo prezidento norų, ir automobilio pakeitimas tiesiog sutapo su naujo vadovo kadencijos pradžia.

Arba buvo skubiai nupirktas vienas iš jau pagamintų automobilių. Tokia galimybė egzistuoja – tiek BMW, tiek specializuoti pardavėjai dažnai turi vieną kitą paruoštą egzempliorių. Pavyzdžiui, šiuo metu vien Vokietijoje parduodamas bent vienas „760i xDrive M Sport Protection“ modelis, ir būtent tokį, manoma, dabar naudoja K. Nawrockis.

Šarvuotas BMW 760i xDrive M Sport Protection
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šarvuotas BMW 760i xDrive M Sport Protection

Naujasis prezidento automobilis – tai tikra tvirtovė ant ratų. Jis gali atlaikyti apšaudymą iš kulkosvaidžių, sprogimus ir net chemines atakas. Limuzinas aprūpintas neperšaunamais stiklais ir specialia oro filtravimo sistema.

Po juodo, šarvais padengto septintos serijos BMW kapotu slepiasi aštuonių cilindrų variklis, pasiekiantis 530 arklio galių. Nepaisant didelio (nors tiksliai neatskleidžiamo) svorio, tai leidžia automobiliui iki 100 km/h įsibėgėti vos per 6,6 sekundės.

