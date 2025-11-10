Šie maisto produktai gali padėti atitolinti demenciją: vartokite į sveikatą

„Alderberry Care“ gyvenimo priežiūros ekspertai teigia, kad mityba gali būti vienas iš paprasčiausių būdų siekiant stiprinti smegenų sveikatą, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, norintiems kuo ilgiau būti nepriklausomais, rašoma express.co.uk.
Nors nėra žinomo demencijos ar Alzheimero ligos gydymo būdo, dr. Charlesas J. Duffy, universitetinių ligoninių neurologijos instituto smegenų sveikatos ir atminties centro direktorius, mano, kad tinkamas maistas ir aktyvi protinė veikla gali potencialiai atitolinti ar netgi sustabdyti simptomų atsiradimą.
Kiaušiniai
Kiaušiniai, kurie yra galingas cholino, stiprinančio atmintį ir smegenų funkcijas, šaltinis, yra labai rekomenduojami Rudolpho E. Tanzio iš „Mass General Brigham's McCance“ smegenų sveikatos centro.
Nesvarbu, ar jie yra kepti, ar virti, kiaušiniai yra ne tik lengvai paruošiamai ir minkšti kramtymui, bet ir ekonomiškas baltymų šaltinis daugeliui vyresnio amžiaus žmonių.
Spalvingi vaisiai ir daržovės
Ryškių spalvų vaisiai ir daržovės yra prisotinti karotinoidais – pigmentais, kurie suteikia jiems raudoną, oranžinę ir geltoną spalvą.
Tyrimai rodo, kad didesnis karotinoidų kiekis yra susijęs su geresne smegenų sveikata ir mažesne demencijos rizika.
Vyresnio amžiaus žmonės gali lengvai įtraukti juos į savo mitybą, pasirinkdami morkas, paprikas, pomidorus ir lapines daržoves.
Pupelės ir uogos
Pupelės, lęšiai ir avinžirniai, turintys daug ląstelienos ir augalinių baltymų, padeda palaikyti normalų cukraus kiekį kraujyje, taip gerindami bendrą smegenų sveikatą.
Kartu su antioksidantų turinčiomis uogomis, kurios mažina smegenų uždegimą, jie sudaro galingą derinį.
Paprastas lęšių troškinys, po kurio suvalgoma sauja šaldytų mėlynių ar gervuogių, gali būti nebrangus ir maistingas maistas vyresnio amžiaus žmonėms.
Maistas, turintis daug flavonoidų
Asmenys, vartojantys didžiausią kiekį flavonoidų turinčio maisto – maždaug šešias porcijas per dieną – per tyrimo laikotarpį parodė 28 proc. mažesnę tikimybę susirgti demencija, palyginti su tais, kurie vartojo minimalų kiekį.
Šių naudingų junginių galima rasti obuoliuose, svogūnuose, juodajame šokolade ir žaliosios arbatos lapuose.
Vyresnio amžiaus žmonėms, vakare vietoj sausainių suvalgius gabalėlį tamsaus šokolado arba išgėrus žaliosios arbatos, galima gauti naudos.
Pilno grūdo produktai
2023 m. tyrimas atskleidė stiprų ryšį tarp pilno grūdo produktų vartojimo ir sumažėjusios demencijos bei Alzheimero ligos rizikos.
Vyresnio amžiaus žmonėms paprastas perėjimas nuo baltos duonos prie pilno grūdo duonos galėtų būti gera pradžia.
Tačiau iššūkis yra atpažinti tikrus pilno grūdo produktus. Profesionalų patarimas: ieškokite pakuočių, kuriose kaip pagrindinė sudedamoji dalis nurodyta nesmulkinti kviečiai arba nesmulkintos avižos.
„Alderberry Care“ atstovas dalijasi: „Kai rūpinamės vyresnio amžiaus žmonėmis, mityba yra vienas iš galingiausių įrankių, kuriuos turime.
Pastebime geresnę nuotaiką, stabilesnę kasdieninę rutiną ir aštresnę atmintį, kai į maistą įtraukiami spalvingi vaisiai, viso grūdo produktai ir paprastos baltyminės medžiagos. Šeimos dažnai pastebi skirtumą jau per kelias savaites.“
Spalvingi produktai, kiaušiniai, ankštiniai produktai, pilno grūdo produktai ir flavonoidais turtingi maisto produktai nėra stebuklingi vaistai, tačiau jie gali suteikti smegenims optimalias galimybes išlikti stiprioms.
