Pasakė, kada suksime laikrodžius: nepražiopsokite

Kaip ir kasmet, laiko keitimas vyks paskutinį spalio sekmadienį – šiemet tai bus spalio 26-osios rytas. 4 valandą ryto laikrodžių rodykles reikės pasukti viena valanda atgal – iki 3:00 val., taip oficialiai įžengiant į žiemos laiką.
Laiko sukimo prasmė
Laiko persukimas du kartus per metus daugelį žmonių vis dar glumina – kodėl tai daroma ir kokia iš to nauda?
Vasaros laikas – tai sistema, kuria siekiama kuo geriau išnaudoti šviesų paros metą ir taupyti energiją.
Europoje vasaros laikas trunka 7 mėnesius, o žiemos laikas (arba standartinis laikas) prasideda paskutinį spalio sekmadienį ir taikomas 5 mėnesius.
Pirmą kartą apie vasaros ir poilsio laiko naudojimą užsiminė Bendžaminas Franklinas laiške, išspausdintame viename Prancūzijos laikraštyje. Nors jame aiškiai neminimas laikrodžių sukiojimas, jame siūloma žmonėms keltis valanda anksčiau.
Šiandien maža pasaulio gyventojų dalis naudoja laikrodžių persukimo sistemą, nes beveik visos Azijos ir Afrikos šalys šios praktikos netaiko. Kitos ją panaikino arba planuoja panaikinti, skelbiama greekcitytimes.com.
Europos Sąjunga nusprendė 2021 m. nutraukti privalomą laiko keitimą, leisdama kiekvienai valstybei narei savarankiškai pasirinkti, ar visam laikui įvesti vasaros, ar žiemos laiką.
Lietuvoje laikrodžiai vis dar sukami du kartus per metus – paskutinį spalio savaitgalį pereinama prie žiemos laiko, paskutinį kovo savaitgalį – į vasaros laiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!