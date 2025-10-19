Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pasakė, kada suksime laikrodžius: nepražiopsokite

2025-10-19 10:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 10:10

Jau netrukus mūsų laukia tradicinis rudens pokytis – perėjimas iš vasaros į žiemos laiką. Šis pasikeitimas reiškia, kad galėsime pasimėgauti viena papildoma miego valanda, nes laikrodžiai bus pasukti atgal.

Laikrodžio sukimas (nuotr. Shutterstock.com)

Jau netrukus mūsų laukia tradicinis rudens pokytis – perėjimas iš vasaros į žiemos laiką. Šis pasikeitimas reiškia, kad galėsime pasimėgauti viena papildoma miego valanda, nes laikrodžiai bus pasukti atgal.

REKLAMA
2

Kaip ir kasmet, laiko keitimas vyks paskutinį spalio sekmadienį – šiemet tai bus spalio 26-osios rytas. 4 valandą ryto laikrodžių rodykles reikės pasukti viena valanda atgal – iki 3:00 val., taip oficialiai įžengiant į žiemos laiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laiko sukimo prasmė

Laiko persukimas du kartus per metus daugelį žmonių vis dar glumina – kodėl tai daroma ir kokia iš to nauda?

REKLAMA
REKLAMA

Vasaros laikas – tai sistema, kuria siekiama kuo geriau išnaudoti šviesų paros metą ir taupyti energiją.

REKLAMA

Europoje vasaros laikas trunka 7 mėnesius, o žiemos laikas (arba standartinis laikas) prasideda paskutinį spalio sekmadienį ir taikomas 5 mėnesius.

Pirmą kartą apie vasaros ir poilsio laiko naudojimą užsiminė Bendžaminas Franklinas laiške, išspausdintame viename Prancūzijos laikraštyje. Nors jame aiškiai neminimas laikrodžių sukiojimas, jame siūloma žmonėms keltis valanda anksčiau.

REKLAMA
REKLAMA

Šiandien maža pasaulio gyventojų dalis naudoja laikrodžių persukimo sistemą, nes beveik visos Azijos ir Afrikos šalys šios praktikos netaiko. Kitos ją panaikino arba planuoja panaikinti, skelbiama greekcitytimes.com.

Europos Sąjunga nusprendė 2021 m. nutraukti privalomą laiko keitimą, leisdama kiekvienai valstybei narei savarankiškai pasirinkti, ar visam laikui įvesti vasaros, ar žiemos laiką.

Lietuvoje laikrodžiai vis dar sukami du kartus per metus – paskutinį spalio savaitgalį pereinama prie žiemos laiko, paskutinį kovo savaitgalį – į vasaros laiką.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pasakė, kada suksime laikrodžius (nuotr. Teodoro Biliūno/BNS, 123rf.com)
Pasakė, kada suksime laikrodžius: įsidėmėkite iš anksto (35)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų