Sveika gyvensena

Pasakė, ar nurimo siautėjusi magnetinė audra: įsidėmėkite

2025-10-20 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-20 09:50

Ne paslaptis, kad magnetinės audros veikia žmonių sveikatą, o visą šį savaitgalį siautėjo 5 balų stiprumo magnetinė audra. Šiandien paaiškėjo, ar ji pagaliau nurimo.

0

Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinės audros jau nebesulauksime. Pranešama, kad šiandien geomagnetinio lauko intensyvumas sieks 4 balus.

Rytoj magnetinės audros taip pat nebesulauksime. Duomenys rodo, kad maksimaliai geomagnetinio lauko intensyvumas pakils iki vos 3 balų. 



Poryt prognozė dar geresnė – pranešama, kad geomagnetinio lauko intensyvumas nesieks net 3 balų, o pakils vos iki 2,7 balo.

Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje galima matyti, kad šiandien maksimaliai geomagnetinio lauko intensyvumas pakils iki 3,67 balo. Vis tik dienos eigoje jis nukris iki 2,67 balo.

Rytoj geomagnetinio lauko intensyvumas taip pat nebus pavojingas ir sieks tik 3 balus. Vėliau nukris iki 2,67 balo.

Poryt prognozės taip pat ramios – geomagnetinio lauko intensyvumas sieks vos 2,67 balo. Vėliau jis nusileis iki 2 balų.

Kaip padėti sau susidūrus su padidėjusiu kraujospūdžiu?

Ne vienas žino, kad magnetinių audrų metu susiduriama su padidėjusiu kraujospūdžiu. Tokie kraujospūdžio „šuoliai“ gali būti pavojingi ir išbalansuoti organizmą. 

Apie tai, kaip sau padėti susidūrus su aukštu kraujospūdžiu naujienų portalui tv3.lt yra paskaojusi „BENU“ tinklo vaistininkė Deimantė Zalagaitytė.

D. Zalagaitytė aiškino, kad yra tam tikros rekomendacijos, kurių verta laikytis kovojant su aukštu kraujo spaudimu.

Vaistininkė pateikė kelis patarimus, kurie gali padėti normalizuoti kraujo spaudimą:

  • Jeigu kraujo spaudimas išlieka aukštesnis nei rekomenduojama, kontrolei palaikyti gali padėti druskos ribojimas – jos vertėtų suvartoti mažiau kaip 5 g per dieną. Patariama atsisakyti produktų, kuriuose yra paslėptas didelis druskos kiekis – konservų, sūrių, padažų.
  • Į mitybą verta įtraukti daugiau vaisių ir daržovių, kuriose aptinkama kraujo spaudimo reguliavimui būtinų magnio ir kalio. Verta rinktis žuvį, ankštinius augalus – pupeles, lęšius, žirnius.
  • Taip pat svarbus yra ir fizinis aktyvumas, pavyzdžiui, plaukimas, važiavimas dviračiu, ir streso mažinimas: joga, meditacija, masažas, muzikos klausymasis.
  • Svarbu reguliariai stebėti savo kraujospūdį ir pasirūpinti sveika gyvensena – subalansuota mityba, fiziniu aktyvumu, streso valdymu.

Galiausiai D. Zalagaitytė pridėjo, kad jeigu jaučiamasi prastai, galima kraujo spaudimą pasimatuoti vaistinėje ir iškart pasikonsultuoti su specialistais. 




